Több ezer éves horgot találtak

Rézből készült, 6000 éves horogra bukkantak az izraeli Askelónban – számol be a The Times of Israel. A szakértők úgy vélik, hogy az eszközzel cápákat fogtak a kőrézkor idején.

Dr. Yael Abadi-Reiss, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) munkatársa kiemelte, a forma és a méret tipikus a kis méretű cápák és nagy tonhalak horgászatában, a térségben viszont a tonhalak ritkák. A kisebb cápák, így a sötétcápák, ugyanakkor november és május között gyakoriak a helyi partoknál.

Az ősi horog 6,5 centiméter hosszú és 4 centiméter széles. A periódusban a réz fontos új anyag volt, a korabeli horgok többsége azonban még csontból készült.

A leletet még 2018-ban fedezték fel egy építkezést kísérő ásatáson. A helyszín 4 kilométerre fekszik a partoktól, a környéken 6000 éve egy többnyire mezőgazdasággal foglalkozó közösség létezett. Abadi-Reiss szerint az emberek legalább 600 éven át éltek a területen nagy, feltételezhetően vallási célt szolgáló épületek körül.

A településtől nem messze egy rézmegmunkáló helyszín állt, a horog itt került elő. Úgy tűnik, a közösség elég nagy volt ahhoz, hogy ne csak földműveseknek és pásztoroknak, hanem például kézműveseknek is adjon megélhetést.

A helyszínen kevés halmaradványt fedeztek fel, ezért úgy vélik, hogy a halászat vagy a horgászat nem volt a mindennapi élet része. A cápahús fogyasztása talán ritka, specifikus eseményekhez kötődött.