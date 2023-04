Maja lelőhelyet árulnak egy közösségi oldalon

A Mexikói Antropológiai és Régészeti Intézet (INAH) jogi lépéseket tesz egy, a Facebookon meghirdetett eladó földterület miatt – számol be a Heritage Daily. A Yucatán államban található, mintegy 250 hektáros birtokon több, a Xkipché régészeti zónához tartozó maja struktúra is található, ezek az állami műemlék-nyilvántartásban is szerepelnek.

Xkipché az időszámítás szerinti 6-10. században volt lakott, és nyolc fő épületcsoportosulása van. Ezeken a helyszíneken lakóházak, ceremoniális építmények és palotákként emlegetett nagyobb struktúrák fekszenek.

Az érintett birtok tulajdonosa a közösségi oldalon egy csoportban hirdette meg a földet, a helyszínt tanyaként árulják, és külön ki is emelik a régészeti jelentőséget. A bejegyzésben azt is kihangsúlyozzák, hogy a területen korábban több tudományos ásatás is zajlott. A birtokot 18 millió pesóért, azaz mintegy 348 millió forintért árulják.

A mexikói törvények lehetővé teszik az olyan földek értékesítését, amelyeken régészeti leletek találhatóak, azonban az alkotmány alapján minden ilyen maradvány a szövetségi kormány tulajdona. Ez elviekben ellehetetleníti a leletek eladását. A mostani eset komoly felháborodást váltott ki Mexikó-szerte, amennyiben a birtokot sikerülne értékesíteni, az precedenst teremtene.