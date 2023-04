30 ezer éves arc elevenedett meg

Forrás: Moacir Elias Santos and Cícero Moraes

Egy friss tanulmányban Cicero Moraes világhírű 3D dizájner munkatársaival a legkorábbi, Egyiptomban feltárt személy arcát rekonstruálta – számolt be a Live Science. Nem először foglalkoztunk a szakértő munkájával, korábban többek között egy 9000 éves férfi arcát is megelevenítette. Érdemes kiemelni, hogy nem valódi rekonstrukciókról, hanem közelítésekről van szó, Moraes művészi módszereket is alkalmaz.

A most bemutatott férfi maradványait 1980-ban találták meg a Nílus völgyében fekvő Nazlet Khater 2 nevű lelőhelynél. Az elhunyt 30 ezer évvel ezelőtt élt, és a legkorábbi Homo sapiens, akinek csontjait Egyiptomban felfedezték. A férfi 17-29 éves volt, és 160 centiméter magas lehetett, és egy kőbaltával együtt temették el. Maradványait ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban őrzik.

A csontváz nem teljes, egyes részei hiányoznak, de egyébként jó állapotú. A koponya egy része is hiányzik, a csapat ezt tükrözéssel igyekezett orvosolni. A fej egyik különlegessége az állkapocs, amely jóval erőteljesebb, mint a mai embereknél.

Az adatok alapján a kutatók két virtuális modellt hoztak létre, az első, fekete-fehér semlegesebb módon, a másik pedig élettel telibben mutatja meg a férfit. Moraes úgy gondolja, az emberibbé tétel fontos az ilyen munkák során, hogy jobban el tudjuk képzelni a korabeli embereket.