Női áldozatot találtak a világhírű hajóroncsban

Egy új vizsgálat alapján egy nőtől származik a világhírű svéd Vasa G jelű csontváza – számol be az Uppsalai Egyetem oldala. A Vasa a világ egyik legismertebb roncsa, a hajó 1628-ban süllyedt el, kiváló állapotú maradványait 1961-ben emelték ki.

A kutatók számos leletet, köztük az áldozatok csontjait is felszínre hozták. A Vasa Múzeum 2004 óta dolgozik együtt az Uppsalai Egyetem Immunológiai, Genetikai és Patológiai Tanszékével, a Marie Allen vezette csapat a közelmúltban genetika alapján igazolta, hogy G jelű csontváz egy nő volt. A csontok elemzése alapján a szakértők már korábban gyanították, hogy a maradványok egy nőtől származnak, a feltételezést viszont bizonyítani kellett. A több mint 300 éves leletekből nem egyszerű DNS-t kivonni, de a kutatóknak sikerült a feladat.

A vizsgálatban egy amerikai katonai törvényszéki laboratórium, az AFMES-AFDIL (Armed Forces Medical Examiner System’s-Armed Forces DNA Identification Laboratory) is részt vett. A kutatás nemcsak régészeti vagy történeti szempontból fontos, hanem a törvényszéki módszerek fejlesztésében, az elesett katonák beazonosításában is segíthet.

„Olyan közel akarunk kerülni ezekhez az emberekhez, amennyire csak lehet. Eddig is tudtuk, hogy a Vasa fedélzetén nők is voltak, amikor elsüllyedt, és most megerősítést kaptunk arról, hogy ők is ott vannak a maradványok között. Jelenleg a tengerészek feleségeit kutatom, így számomra ez különösen izgalmas, mivel gyakran elfelejtik őket, pedig fontos szerepet játszottak a tengerészetnél” – mondta Dr. Anna Maria Forssberg, a Vasa Múzeum történésze.

A genetikai mintákból a szakemberek további részleteket is kideríthetnek, többek között az érintett személy hajszínére is következtethetnek.