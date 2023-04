Kerekek a Toszkán utakon

A Strade Bianche egy Olaszországban, Toszkánában megrendezett egynapos kerékpárverseny, melyen profi kerékpárosok vesznek részt. Eredetileg erre a versenyre indultunk. A Strade Bianche olaszul ’fehér utakat’ jelent, amely a Toszkán régió híres fehér kavicsos útjaira utal. Az első ilyen versenyt 2007-ben rendezték és a táv nagy része ezen a fehér köves, úgynevezett gravel úton halad a szőlőültetvények és olajfaligetek között.

Forrás: Szakáll Anetta

Utunk során azonban megtudtuk, hogy másnap indul a verseny Gran Fondo változata, ami már egy sokkal érdekesebb történet, mert ezen a versenyen bárki elindulhat és ugyanazon az útvonalon haladhat végig, amin a profi versenyzők előző nap már bizonyítottak.

Forrás: Szakáll Anetta

A Gran Fondo egy olasz kifejezés, ami laza fordításban nagy utazást jelent. Valójában tömeges részvételű amatőr kerékpáros rendezvények, melyek évtizedek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek nemcsak Európában, hanem szerte a világban Észak-Amerikán át, Ázsián keresztül Ausztráliában is. Az első Gran Fondot 1970-ben rendezték Olaszországban amatőr kerékpárosok számára és azóta is számos népszerű, profi kerékpárosverseny is szervez évente gran fondo stílusú rendezvényeket.

Az úton több hasonló házzal találkozunk Forrás: Szakáll Anetta

A Strade Bianche Gran Fondo már igazi népünnepély volt, hiszen a sienai földutakkal megküzdeni kívánó résztvevők száma az elmúlt néhány év alatt folyamatosan nőtt. Az esemény sokak szívét meghódította már, és nem voltam ezzel másként én sem.

Forrás: Szakáll Anetta

Magasba törő tujasorok a kőházak felé vezető utakon, hullámzó dombok, olajfák- hiszen, ha már mediterrán konyha, akkor elengedhetetlen a hozzávaló olajbogyó- mindez a jellegzetes Toszkán táj hozzávalója. Nem véletlen, hogy az Unesco is elismerte a tájat a világörökségi listáján, ahogyan az sem, hogy rengeteg festőt ihletett meg ez a mesebeli miliő.

Siena belvárosa, a Piazza del Campo a verseny végállomása. Forrás: Szakáll Anetta

A természeti szépségek mellett Itália építészetét és történelmi emlékeit is felfedezhettük. A verseny a fantasztikus természeti szépségek közé települt Siena városából indult és ide is futott be. A település tele van templomokkal és olyan történelmi bájjal, ami tökéletes helyszínt biztosított a dombok és faligetek között.

Torre del Mangia Forrás: Szakáll Anetta

Európa egyik legfontosabb középkori történelmi központjának számít az esemény központja, az egykori piactér, a Piazza del Campo. Ez egy félkör alakú tér és Olaszország egyik legnépszerűbbje számos városi műemlékkel, az antik Torre del Mangia toronnyal és a Palazzo Publicco palotájával, mely évszázadokon át Siena városházájaként működött.

Írta és fényképezte: Szakáll Anetta