Többnejűség a nagyvárosban

Mintegy másfél évtizednyi kutatást követően született meg nemrégiben egy könyv, amely e témát járja körül: Bruce Whitehouse, a Lehigh Egyetem kulturális antropológiával foglalkozó szakértője, afrikai társadalmakat vizsgált. Mali kb. 3 milliós fővárosa, Bamakóban, Afrika leggyorsabban növekvő nagyvárosában ma is gyakori többnejűségnek, minden negyedik asszony poligám házasságban él annak ellenére, hogy a többnejűség gazdasági ösztönzői megkoptak.

A kutató felmérte mind a klasszikus, mind a poligám házasságok rendszerét, az ilyen családok felépítését, és persze azt, hogy ez mi módon illeszkedik Mali kultúrájába. A kutatásból az derült ki, hogy a többnejűség legfőbb indítéka demográfiai: ahhoz, hogy egy nőt felnőttnek tekintsenek Maliban, férjhez kell mennie. Több a nő, mint a férfi a „házassági piacon”, ám a legtöbb nő még 20 éves kora előtt férjhez tud menni. Ezen felül meghatározó persze a társadalmi, a kulturális és a jogi tényező is a többnejűségben. Az iszlám jog négy feleséget engedélyez, és Mali iszlám társadalomként él is ezzel a joggal, politika választási lehetőséget biztosít a férfiaknak, akár egy, akár több házasságot is köthetnek, gyakori azonban emellett, hogy a monogám házassági szerződéseket nem tartják be.

Ünneplőbe öltözött asszonyok Beninben. Forrás: Wikimedia Commons

Mit szólnak mindehhez a nők? A kutató szerint a legtöbbjük tart a poligám házasságtól, ám elmondásuk szerint a legtöbbször nem nagyon van beleszólásuk. „Bamakóban elfogadott gyakorlat a poligám házasság, és a többi házasság számára is ez jelenti a viszonyítási alapot” – mondta Whitehouse. „Azokat a nőket, akik a monogám házasságban reménykednek, könnyen megbélyegezhetik.”

A nőknek, a szakember szerint nincs lehetőségük alkura jutni a férfiakkal. „Addig maradhat fenn a poligámia intézménye, amíg a nők nem nyernek elegendő erőt ahhoz, hogy nemet mondjanak a nemkívánatos házasságokra” – tette hozzá a kutató.

A világon ma számos országban van jogi lehetőség többnejűségre (több ezek közt csak az iszlám vallásúak számára engedélyezi). A legnagyobb aránya azonban Afrika középső és nyugati régiójában van a poligám házasságoknak, e területbe Mali is beletartozik. A férjezett nők körében Guinea vezet, ahol az asszonyok 43 százaléka poligám házasságban él, Burkina Faso a második 42 százalékkal, és 39 százalékkal Benin a harmadik e ranglistán. Abból a szempontból, hogy hány gyereket szül egy asszony, nincs jelentősége a monogám vagy poligám házasságnak, de egy családon belül az első asszonyé a legtöbb, a negyediké a legkevesebb gyerek, és a poligám házasságokban kevésbé alkalmaznak családtervezési módszereket.

A többnejűség igen mély kulturális gyökerekkel rendelkezik Afrikában, e hagyomány abban is megnyilvánul, hogy korábban az egyes királyok azért vettek maguk mellé számos, az uralmuk alá tartozó törzsből egy-egy feleséget, hogy így egyesítve a törzseket megakadályozzák azok lázadásait. A hétköznapi emberek körében a poligám házasság alapja az is, hogy a nők és a gyerekek végzik a mezőgazdasági munkát, ők termelik az élelmet.