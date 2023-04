Görög isten szobrára bukkantak Angliában

Egy ógörög isten mellszobor-töredékére bukkantak az angliai Cockermouth-ban – számol be a Heritage Daily, amelynek oldalán a leletről készült kép is megtekinthető. A tárgy Szeilénószt – a római Silenust –, a borkészítés, a zenei kreativitás, a prófétai eksztázis, a részeg öröm és a részeg táncolás istenét ábrázolja, aki a jóval ismertebb boristen, Dionüszosz nevelője, tanára volt.

Szeilénószt gyakran ábrázolták ittas állapotban, akinek szatírok vagy egy szamár segítségére van szüksége a talpon maradáshoz. Dionüszosz társai közül a legidősebbnek, a legtájékozottabbnak és a legmámorosabbnak tartották, akit sokszor a híres boristen mentoraként azonosítottak.

A mellszobor az időszámítás szerinti 1. században készült, és egy mérlegrendszer súlya volt. Julie Shoemark, a Southamptoni Egyetem munkatársa és a leletet vizsgáló szakértő szerint a tárgy mérete meglepő, hiszen az ilyen súlyok általában egy kicsit kisebbek szoktak lenni. A kutató hozzátette, a lelet állapota és Szeilénósz megjelenítése miatt egyaránt szokatlan.

Edward Dougherty, a Northern Archaeological Associates vállalat szakértője szerint a római korban, az időszámítás szerinti 1-2. században Cockermouth környéke regionális csomópont lehetett, amelyen át az út a cumbriai várakhoz, például a közeli Burrow Walls római erődhöz és Alaunához vezetett. Az ásatások során egy út nyomai is előkerültek, de korabeli házak alapjait is feltárták. Ezek mellett olyan kerámiákat is felfedeztek, amelyek típusa a római kori Britanniára volt jellemző, és a mai Franciaországban, Galliában készült.