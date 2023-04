Egyedülálló falfestményeket találtak Szudánban

Lengyel régészek egy csoportja a szudáni ősi Dongolában végzett feltárást, az ásatás során keresztény freskókkal díszített termekre bukkantak – számol be az Art News, amelynek oldalán az alkotások is megtekinthetőek. A csapat 16-19. századi házakat vizsgált, ám a szinten középkori kamrákat is megtalált, melyeknek falain Szűz Mária, Jézus Krisztus, egy núbiai uralkodó és Mihály arkangyal alakja látható.

Az ősi Dongola egy korábbi, a mai Észak-Szudán területén lévő állam, Makuria fővárosa volt. Az állam évszázadokon át létezett az egyiptomi muszlimok és a núbiai keresztények békés kapcsolatának köszönhetően. Hanyatlása a 13-14. században kezdődött meg, ezzel együtt az ősi Dongola virágkora is véget ért, de még a későbbi évszázadokban is lakott volt. A lelőhelytől, amelyet évtizedek óta vizsgálnak lengyel szakértők, több mint száz kilométerre fekszik a mai Dongola.

A most megtalált festmények núbiai uralkodója Dávid, Makuria királya lehet, az alakot Mihály arkangyal védelmezi. Mellette olyan feliratok szerepelnek, amelyek Istent szólítják fel a város védelmére. A szakértők szerint a keresztény művészetben egyedülálló jelenetekről van szó.

Dávid uralkodása Makuria végének kezdetét jelentette, az ősi Dongolát 1276-ban a Mamlúk Szultánság fosztotta ki. A régészek elképzelhetőnek tartják, hogy a freskók a sereg közeledése vagy az ostrom alatt készültek, a képeken Istentől kért védelmet az alkotó.

A termektől nem messze található Jézus nagytemploma, amely fontos templom volt Makuriában. Artur Obłuski, a Varsói Egyetem munkatársa és a projekt vezetője szerint nem véletlenül épültek ide ezek a kamrák.