Ezeréves tárgy került elő egy pince takarítása közben

Ezeréves vasleletre bukkant egy norvég nő – számol be a Live Science, mely felvételt is közölt a felfedezésről. A tárgy egy családi ház pincéjéből került elő takarítás közben.

A 32 darab öntecset kilyuggatták, eredetileg valószínűleg összefűzve tartották. Egy-egy darab 50 grammos. A lelet a viking korból vagy a középkorból származhat, elképzelhető, hogy a vasdarabokat fizetőeszközként használták, és megóvás céljából temették el.

