Második világháborús hajóroncsra bukkantak

Megtalálták a Montevideo Maru régóta keresett roncsát – számol be a Live Science. Bár a hajó japán volt, süllyedése mégis az Ausztrál tengerészeti történelem egyik legsúlyosabb katasztrófája, fedélzetén ugyanis többnyire ausztrál foglyok utaztak.

A hajó 1942-ben süllyedt el, miután egy amerikai tengeralattjáró megtorpedózta, nem tudva, hogy több mint ezer hadifogoly van rajta. A roncsot régóta kutatták, a felfedezés a Silentworld Foundation nonprofit szervezet koordinálásával, egy nemzetközi összefogással született meg.

A lehetséges lelőhely leszűkítése után előbb szonárral folytattak vizsgálatot, majd egy robotizált eszközzel alaposabb felmérést is végeztek a gyanús helyszíneken. A maradványokat végül 12 nap keresés után, április 18-án találták meg 4000 méteres mélységben a Dél-kínai-tenger Fülöp-szigetek által ellenőrzött részén.

A Montevideo Maru magánhajóként indult 1926-ban, a világháború alatt azonban a japán haditengerészet lefoglalta. 1942. július 1-én süllyedt el, miközben az új-guineai, megszállás alatt álló Rabaulból a kínai Hajnan fele tartott. A foglyok többsége, mintegy 850 személy ausztrál volt, de norvégok és 14 ország több mint 200 civilje is a fedélzeten tartózkodott. A támadást néhány japán túlélte, és arról számoltak be, hogy pár ausztrál is megmenekült, a foglyokat azonban sosem találták meg.

A roncs hadisírnak számít, ezért nem tervezik megbolygatni. A felfedezést az ausztrál kormány is üdvözölte.