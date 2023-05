Egy 20 méter hosszú viking hajóra bukkantak a norvégiai Karmøynál, a Salhushaugen-halomnál – számol be a Heritage Daily. A dombot több mint egy évszázaddal ezelőtt vizsgálta először Haakon Shetelig régész, akkor viszont nem mutatta ki a hajó nyomait. „Hihetetlenül csalódott volt, és többet nem is foglalkoztak ezzel a halommal” – mondta Håkon Reiersen, a Stavangeri Egyetem Régészeti Múzeumának munkatársa.

A kutatók 2022 júniusában tértek vissza a lelőhelyhez, hogy földradaros (GPR) felmérést végezzenek. A vizsgálat során egy 20 méter hosszú hajót találtak, amely hasonló méretű, mint a híres osebergi hajó, amelyet Shetelig Gabriel Gustafsonnal együtt 1904-ben tárt fel.

A szakértők azt is kimutatták, hogy a hajó a halom közepén fekszik, ide jellemzően előkelő vikingeket temettek el. Ez arra utal, hogy a lelet valószínűleg egy ép temetkezési hajó, és emberi maradványokat is tartalmaz. Ezt támasztja alá Shetelig korábbi ásatása is, amelyen egy nagy, kör alakú kőlapot fedezett fel, amelyet valószínűleg áldozati oltárként használtak.

Hasonlót találtak az 1886-ban feltárt storhaugi dombban is, amelyben egy temetkezési hajó és számos sírmellék került elő az emberi maradványok mellett. A storhaugi domb 770-ből származik, ez alapján a mostani hajó a 700-as években készülhetett.

Jan Bill, az Oslói Egyetem Kultúrtörténeti Múzeumának szakembere szerint csodálatos felfedezésről van szó. Mint hozzátette, Karmøy mindig is különleges volt, hiszen a területen ugyanazon a helyszínen két hajós halomsír is ismert volt, most pedig egy harmadikat is megtaláltak.