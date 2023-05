Ősi csontvázakra bukkantak a sivatagban

Több tucat személy maradványaira bukkantak Ománban, egy 7000 éves nyughelyben – számol be a Live Science. A Nafún közelében, a sivatagos tengerpartnál fekvő sír az egyik legősibb ember alkotta struktúra, amelyet Ománban valaha megtaláltak. „Ebben a régióban nem ismerünk bronzkori vagy régebbi sírokat” – mondta Alžběta Danielisová, a prágai Cseh Köztársaság Régészeti Intézetének munkatársa és a feltárásban részt vevő szakember. A kutató szerint egyedülálló felfedezésről van szó.

Magát a sírt tíz éve mutatták ki műholdas felvételeken, a részletes vizsgálat viszont később kezdődött csak el. A régészek úgy vélik, hogy a lelőhely időszámítás előtt 5000-4600-ból származhat. A sír falai vékony kőlapokból állnak, belül pedig körkörös, különálló kamrákat alakítottak ki. A halmot kőrakás fedte, ez azonban az idők során beomlott.

A nyughelyben több csonthalmot is találtak, úgy tűnik, a korabeliek hagyták lebomlani a maradványokat, és csak ezután helyezték el azokat a sírban. A közelben egy hasonló, de kisebb nyughelyet is felfedeztek, ez valamivel később épülhetett.

A csapat következő célja, hogy átfogó elemzésnek vessék alá a csontokat. A vizsgálat révén értékes információkat deríthetnek ki az elhunytakról, többek között táplálkozásukra is következtethetnek. A régészek abban is bíznak, hogy a térségben egy település nyomait is felfedezhetik.

Ománban jelenleg több cseh régészeti projekt is zajlik. Az ország déli részén, Dhofar tartományban például a korai afrikai kivándorlás emlékeit kutatják.