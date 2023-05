300 ezer évesek Németország legősibb emberi lábnyomai

Flavio Altamura, a Tübingeni Egyetem munkatársa és kollégái friss tanulmányukban Németország legkorábbi emberi lábnyomait ismertetik – olvasható a Phys.org-on megjelent közleményben. A nyomokat Schöningennél találták meg, a helyi őskőkori lelőhely mintegy 300 ezer éves. A maradványok a Homo heidelbergensistől származhatnak, az emberi nyomok mellett állatiakat is feltártak a környéken.

A helyszínen egykor egy nyír- és fenyőerdő, valamint egy tó feküdt, az állatok és emberek ennek iszapos partján gyűltek össze. „Ezek a nyomok a rétegtani, régészeti, paleontológiai és paleobotanikai elemzésekből származó információkkal együtt betekintést nyújtanak a paleokörnyezetbe és az egykor ezen a területen élt emlősök összetételébe” – mondta Altamura, hozzátéve, hogy három nyomsort emberek, feltételezhetően a Homo heidelbergensis hagyott hátra.

Fantáziakép: így nézhetett ki egykor a tóparti táj. Forrás: Uni Tübingen

A nyomok közül kettő fiatal emberektől származhat, úgy tűnik, nem férfi vadászok, hanem egy család nyomaira bukkantak. Az évszaktól függően a tó körül különböző táplálékok, így gyümölcsök, hajtások vagy gombák lehettek elérhetőek. Az új eredmények megerősítik azt a korábbi feltételezést, hogy a Homo heidelbergensis sekély vizű tavak és folyók partján élt.

Elefánt lábnyom a lelőhelyről (a lábnyom melletti méterrúd beosztása 5 centis) Forrás: Uni Tübingen

Az emberi nyomok mellett többek között a kihalt, akár 13 tonnás tömeget is elérő erdei elefánt nyomait is megvizsgálták a kutatók. „A Schöningenben felfedezett elefántnyomok lenyűgöző, 55 centiméteres hosszúságot érnek el. Néhány esetben fadarabokat is találtunk a nyomokban, amelyeket az állatok nyomtak bele az akkor még puha talajba” – nyilatkozta Jordi Serangeli, a Tübingeni Egyetem szakértője és az ásatás vezetője. A csapat egy kihalt orrszarvú, a Stephanorhinus kirchbergensis vagy a Stephanorhinus hemitoechus nyomát is megtalálta.