Átneveztek egy Van Gogh festményt

1887-ben, Van Gogh a bátyja, Theo lakásán hagyta a frissen elkészült festményét, amelyet a halálát követő évtizedekben az örökösök, Theo leszármazottai kezeltek, majd átadtak a Van Gogh Alapítványak, így került végül a Van Gogh Múzeumba. A festmény némiképp megváltozott 1887 óta, ugyanis az asztal eredetileg lilás színű volt, ám mára szürkéskékre fakult. A legújabb változás azonban egy Ernst de Witte nevű holland szakácsnak köszönhető, aki ellátogatva a múzeumba a képre nézett és rájött: azon nem vörös káposzták és hagymák, hanem vörös káposzták és fokhagymák vannak. A kép címét 1928-ban utólag, vagyis jócskán Van Gogh 1890-es halála után az örökösei adták, és úgy tűnik, nem ismerték fel a csendéleten ábrázolt zöldséget.

Bár a művészettörténészek hosszú ideje vizsgálták már a festményt, senkiben se merültek fel kétségek – a mintegy 20 évet a konyhán töltő szakács azonban tapasztalatának köszönhetően felismerte a fokhagymát. Az Artnet beszámolója szerint a szakács, aki maga is amatőr festő, vette a bátorságot és megkereste a múzeumot az észrevételével, amelyet a múzeum kérésére részletesen meg is indokolt. Összehasonlító képeket mutatott a múzeum szakembereinek, bemutatót és videót készített felesége segítségével a különféle hagymafajtákról és fokhagymákról, s bemutatta azt, miként is festhette meg Van Gogh a fokhagymát, berajzolva annak gerezdjeit. Megmutatta, mennyire és miben más Van Gogh egy olyan festménye, amelyen egyértelműen vöröshagyma van.

A fokhagymák közelebbről, és valóban jól felismerhető rajtuk, hogy fokhagymákról van szó, a gerezdek domborulatai árulkodóak. Forrás: Wikimedia Commons

A múzeum szakemberei komolyan vették a szakácsot, ezért egy biológus segítségével igazolták: valóban helytelen címe volt a festménynek.

„Folyamatosan vizsgáljuk a festményeinket és már máskor is megesett, hogy új címet kapott egy kép, mert kiderült, nem azt ábrázolja, amit gondoltunk” – mondta a múzeum szóvivője az Artnetnek. A festményt 2023. áprilisában hivatalosan is átkeresztelték „Vörös káposzták és fokhagymák” címűre, így 136 évvel az elkészülte után végre a megfelelő címen csodálhatják meg a festőművész rajongói.

Az utrechti szakács, aki egy grillétterem séfje, a festészetből a színekről szerzett tapasztalatait az ételkészítésben is felhasználja. Sőt, a kérdéses Van Gogh festmény ihletésére meg is alkotott egy fogást, amelyben grillezett vörös káposzta, füstölt fokhagymakrém és abszintos-tárkonyos-citromfüves vinaigrette mártás színpompás egysége kerül a vendégek elé. Akárcsak Van Gogh festményén is történt, amint a mártás természetes savai érintkezésbe lépnek az ételek színeivel, azok lassan fakulni kezdenek.