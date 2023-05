Lenyűgöző leleteket talált egy amatőr fémkereső

Ősi tárgyakra, köztük vaskori edényekre, római kori érmékre, illetve egy ökörfejjel díszített tálra bukkant egy amatőr fémkereső Walesben – számol be a Live Science. Jon Matthews 2019-ben, Monmouthshire megyében fésült át egy mezőt, amikor észlelte a leleteket, a tárgyakat a közelmúltban nyilvánították az Egyesült Királyságban kincseknek.

Az edények között találni két fakorsót, egy rézötvözettel megerősített vödröt, egy üstöt, egy szitát, valamint egy ökörfejes fémfogantyújú tálat. Utóbbi egészen különleges felfedezésnek számít. A vaskori leletek mellett római kori tárgyak is előkerültek, így két, rézötvözetből készült edény, amelyeket időszámítás szerint 43-ban, Claudius római császár hódításának idején temethettek el. Lehetséges, hogy a leleteket a helyiek rejtették el a zűrzavaros időszakban. Római érméket, illetve két, 17. századi ezüsttárgyat is megtaláltak.

Adelle Bricking, a Cardiffi Nemzeti Múzeum régészeti kurátora a közösségi oldalán mutatta be az ökrös tálat. „Az ökröt Bovrilnak neveztük el” – írta a szakértő, hozzátéve, hogy eleinte azt hitték, egy brosst fedeztek fel. „Képzeljék el a meglepetésünket, amikor leszedtük a sarat, és felfedtük Bovril imádnivaló kis pofácskáját” – tette hozzá.

Now that it’s been declared treasure, I’m excited to finally share this incredible hoard that I was so lucky to help excavate. The c.1st century AD Llantrisant Fawr vessel hoard found near Usk, Monmouthshire 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

We named the ox, Bovril 🥰#FindsFriday https://t.co/3DqErFqNBu pic.twitter.com/2fqYyQXUFa

— Dr! Adelle Bricking (@archae_delle) May 5, 2023