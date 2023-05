A véltnél ősibb lehet a csókolózás hagyománya

Egy új tanulmány alapján már az ókori mezopotámiaiak is csókolóztak, a gyakorlat pedig a véltnél sokkal univerzálisabb lehetett – számol be a The Guardian. A felfedezés azt is jelenti, hogy a csókolózás szokása már 4500 éve, az eddig feltételezettnél 1000 évvel előbb elkezdődött.

A barátok és családtagok közötti puszi kultúrákon átívelő hagyomány, a romantikus csókolózásról viszont a kutatók úgy hitték, hogy nem univerzális. A most összegyűjtött bizonyítékok ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyakorlat számos ősi kultúrában a romantikus intimitás bevett része lehetett, és nem korlátozódott egy specifikus régióra.

Az eddigi feltételezések szerint a csókolózás időszámítás előtt 1500 körül fejlődött ki Indiában, az ókori mezopotámiai szövegek azonban arról árulkodnak, hogy a csókolózás gyakori volt a házas felek között, és a nem házasok is vágyakoztak rá, amikor szerelmesek voltak. Dr. Troels Pank Arbøll, a Koppenhágai Egyetem munkatársa és a publikáció egyik szerzője szerint a térség agyagtáblái egyértelmű példákat szolgáltatnak a romantikus gyakorlatra.

Korábbi vizsgálatok egyébként feltárták, hogy a bonobóknál is létezik szexuális jellegű csókolózás, ez akár evolúciós eredetre is utalhat. A szokás elterjedése egyébként egyes kutatások szerint bizonyos kórokozók, így a HSV-1 herpeszvírus átadásához is hozzájárulhatott. Arbøll szerint több mezopotámiai orvosi szöveg is ismert, amelyben a fertőzés tüneteit írhatják le.