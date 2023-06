Pán görög isten szobrára bukkantak Isztambulban

Új leletekre bukkantak az isztambuli Saraçhanei Régészeti Parkban, a feltárásokon többek között Pán isten szobortöredéke is előkerült, a görög mitológiában ő volt a pásztorok és nyájak védelmezője. A szoborról készült fotót a Daily Sabah is közölte.

A park területén fekvő Szent Polüeuktosz-templomnál közel egy éve folynak az ásatások, a projekt során már számos izgalmas felfedezésre jutottak, többek között egy föld alatti járatot is megtaláltak. A szakértők a közelmúltban a felszíntől mintegy 260 centiméter mélyen egy márványszobor töredékére bukkantak, amelyről utóbb kiderült: Pánt ábrázolja.

A 20 centiméter magas és 18 centiméter széles tárgy bal karja és a teste alsó része letört, de egyébként jó állapotú. A kutatók úgy vélik, hogy a szobor a római korból származik, de a pontosabb datálásra még várni kell. A leletet az Isztambuli Régészeti Múzeumok Igazgatósága szállította el, jelenleg egy helyi múzeumban őrzik.

Pán alakja a görög mitológiában szorosan fűződött a természethez, az istenséget deréktól lefelé kecskeként, szarvakkal jelenítették meg, figurája pedig igen ellentmondásos volt. Külseje miatt egyrészt rémisztőnek számított, a mitológia szerint az istenség pártfogoltjai előtt megjelenve rémületet okozott – egyes feltételezések szerint a nevéből származik a pánik szó is. Másrészt a sípján játszó Pán kifejezetten békés is tudott lenni, harmóniát, természetességet sugárzott. A keresztény Európa ördögalakját valószínűleg részben a patás-szarvas Pán is ihlette.