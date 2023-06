Korai emberi ősök tudatos temetkezési szokásai

A National Geographic Társaság által támogatott vizsgálat alapján egyik ősi rokonunk, a Homo naledi már 300 ezer éve eltemette halottait, és véseteket alakított ki a barlangfalakban – számol be a Live Science. A faj agymérete egyharmada volt csupán a modern emberének. Amennyiben az új megállapítások helyesek, úgy megdőlhet az az elmélet, mely szerint csak fajunk és a neandervölgyiek temetkeztek az emberi evolúció során.

A Homo naledi első maradványait 2013-ban fedezték fel a dél-afrikai Rising Star barlangrendszerben, azóta több mint 1500, különböző egyedektől származó töredék került itt elő. A kövületekből tudjuk, hogy egykori rokonunk két lábon járt, nagyjából 150 centiméter magas és 45 kilogrammos lehetett. A Homo naledi keze ügyes volt, agya pedig kicsi, de komplex. Már 2017-ben felmerült, hogy a faj szándékosan temette el halottait.

Lee Berger, a Rising Star projekt vezetője egy, a közelmúltban megtartott konferencián ismertette csapata legújabb eredményeit, amelyek megerősítik a korábbi felvetést. A szakértők azt is feltételezik, hogy ősi rokonunk jelentéssel bíró véseteket is létrehozott a barlangrendszerben, fontos azonban hozzátenni, hogy a friss tanulmányok még szakértői értékelésre várnak.

Bergerék két, ovális, sekély gödröt mutattak be a barlang alján, amelyekben csontok voltak. A kutatók szerint sírokról lehet szó, a maradványokat üledék borította be, majd lebomlottak. Az egyik potenciális nyughelyben még egy sírmellék, egy kőeszköz is előkerült. Amennyiben valóban temetkezésről van szó, úgy a Homo naledi 100 ezer évvel előzte meg az eddigi rekordert, a Homo sapienst.

A csapat véseteket is talált a Rising Starban, amelyek véleményük szerint a komplex viselkedés nyomai. A vonalakat és különböző alakzatokat előre lecsiszolt felületre vitték fel, a kialakítás nem természetes, hanem mesterséges, céltudatos létrejöttre utal.

A szakértők azt feltételezik, hogy a faj összetetten gondolkozhatott a halálról és a halottakról. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az eredményeket független kutatóknak is ki kell értékelniük, mielőtt az elmélet megerősítést nyer.