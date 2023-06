Hatalmas temetőt találtak a Stonehenge közelében

Egy bronzkori temetőre bukkantak a Stonehenge-től mintegy 16 kilométerre, Harnhamnál – számol be a Live Science. A helyi sírok nagyjából 4400 évesek lehetnek, a lelőhelyen több mint 20 körkörös nyughely, úgynevezett halomsír fekszik.

Hogy kapcsolat volt-e a temető használói és a Stonehenge között, az nem tisztázott, a nyughelyek mindenesetre egyidősek az ősi építmény egyes fázisaival. A most feltárt sírok változatos méretűek, a legkisebb 10, a legnagyobb 50 méter átmérőjű. Alistair Barclay, a Cotswold Archaeology munkatársa szerint a halmok párokba vagy kisebb csoportokban találhatóak.

2022 óta a régészek öt sírt tártak fel teljesen, ezek közül négy már korábban is ismert volt. Az egyik nyughelyet eredetileg egy ovális árok vette körbe, amelyet később körkörössé alakítottak. Ez alapján elképzelhető, hogy ezen sír korábban, a neolitikum idején épülhetett. A halom közepén egy felnőttek és gyermekek maradványait őrző tömegsírt találtak.

Az ovális árok olyan vermeken is átvágott, amelyekben szarvasagancsok voltak, ezeket talán eszközként, díszként vagy rituális tárgyként használták a korabeliek. A kutatók most azt vizsgálják, hogy vannak-e használatra utaló kopás- vagy sérülésnyomok az agancsokon. A szakértők olyan kerámiákat is felfedeztek, amelyek alapján a temető a harangedényes kultúrához kötődik.

Úgy tűnik, a helyszínen a későbbi időkben, a vaskor alatt is tevékenykedtek emberek. A periódusban mezőgazdasággal foglalkozhattak a környéken élők, több gabona, illetve hulladék tárolására alkalmas vaskori gödröt találtak.