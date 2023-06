Válj a jövőbe mutató, innovatív energetikai megoldások szakértőjévé! Dolgozz velünk! (X)

Az aktuális projekteken hazai mérnökök dolgoznak, akik elhivatottan keresik a megoldásokat, és szinte naponta megjelenő új technológiákkal foglalkoznak. Pálfi Szabolcs projektmérnökként az akkumulátorokkal kapcsolatos beruházásokban vesz részt, melyek hozzájárulnak a nehezen előre jelezhető termelésű, megújuló energiaforrás bázisú erőművek terjedéséhez.

Pálfi Szabolcs Forrás: ALTEO

Az ALTEO eddig két energiatároló projektre nyert pályázati forrást, melyekben az időjárásfüggő energiaforrások hasznosításának tervezhetőségét vizsgálja. Utóbbihoz kapcsolódik Szabolcs munkája, aki az akkumulátoros tárolók fejlesztésére irányuló beruházáson dolgozik, és egy projektmenedzser munkáját támogatja energetikai és villamosmérnöki tapasztalatával. „Energiatárolással foglalkozni manapság az egyik legizgalmasabb része az energetikának. A csapatommal olyan kiegyenlítő erőművek építésén és beüzemelésén dolgozunk, melyek biztosítják, hogy a lakossági energiafogyasztás és -termelés mindig egyensúlyban legyen” – fogalmaz a szakember.

Forrás: ALTEO

Az akkumulátorokkal kapcsolatos erőművi megoldások dinamikusan fejlődnek, és a gyártás terén is sok az új szereplő, ezért Szabolcs csapatának állandó kihívást jelent, hogy felkutassák a legjobb beszállítókat – annál is inkább, hiszen az akkumulátor az egyik legkényesebb része a berendezésnek. És bár a szakember korábbi munkahelyén első sorban napelemekkel foglalkozott, a megszerzett tudását itt is kiválóan tudta kamatoztatni, miközben a munkatársak is támogatták a fejlődésben. Elmondása szerint egyébként is érdeklődött az akkumulátorok iránt, és a mai napig szívesen tanul a technológiával kapcsolatos új trendekről és fejlesztésekről.

Azt egyébként a vállalat kimondottan támogatja, legyen szó a különböző speciális képzésekről vagy konferenciákról. „Ez egy hosszú távú projekt, és én is hosszú távon képzelem el a jövőmet az ALTEO-nál. Vannak olyan nagy tudású munkatársaim, akik az egyetem óta, akár tíz-húsz éve itt dolgoznak, és tőlük minden nap rengeteget tanulok” – meséli Szabolcs, majd hozzáteszi: a szakmai előrelépés mellett az angol nyelv rendszeres használata is izgalmas szellemi kihívást jelent, ami fontos érv volt számára az ALTEO mellett.

Forrás: Shutterstock

A projektmérnöki pozíciót olyanok számára ajánlaná, akik ösztönösen érdeklődnek a naperőművek, gázmotorok és akkumulátorok iránt, és olyan stabil munkahelyre vágynak, ahol folyamatosan fejlődhetnek is. Azok a mérnökök teljesedhetnek ki igazán ebben a szerepben, akik szívesen tanulnak, de mindezt egy támogató környezetben tennék.