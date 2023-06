Megelevenedett a hobbit arca

2003-ban szakértők egy csoportja egy emberszerű csontvázat talált az indonéziai Flores szigetének egyik barlangjában. A vizsgálat után megállapították, hogy az érintett valószínűleg nő lehetett, aki rendkívül alacsony, mindössze 106 centiméter magas volt. Mint kiderült, egy korábban ismeretlen fajra bukkantak, amely a Homo floresiensis, azaz a floresi ember tudományos nevet kapta, kis mérete miatt viszont hobbitként is hivatkoznak rá, utalva J. R. R. Tolkien univerzumának híres teremtményére.

Egy új modellnek köszönhetően most megtudhatjuk, miként is nézhetett ki a hobbit – számol be a Live Science. Az érintett személy mintegy 18 ezer éve élt, akkor, amikor a modern ember már több tízezer éve jelen volt Európában.

Az új modell nem valódi rekonstrukció, hanem közelítés, ami azt jelenti, hogy a megalkotáskor a szakértők donorkoponyák adataira is támaszkodnak, így alakítva ki a lágy szöveteket. A hobbit esetében a koponyáról készült CT-képekre, valamint egy férfi és egy csimpánz adataira támaszkodtak.

A modell megalkotásához Cícero Moraes brazil dizájner is hozzájárult, akinek munkájával már többször is foglalkoztunk, legutóbb a Tutanhamont ábrázoló rekonstrukcióját mutattuk be. Moraes szerint a hobbitkoponya szinte teljes, csak a szemöldök feletti terület egy kis része, illetve az orrcsont hiányzik.

A csapat két közelítést hozott létre: az első fekete-fehér, és semlegesebb, míg a második színes, és több érzelmet, valamint arcszőrzetet is mutat. „Általánosságban elmondva a H. floresiensisnek valószínűleg kevésbé kiálló orra volt, mint a modern embernek, a száj környéke egy kicsit jobban kiugrott, mint a miénk, és az agy térfogata lényegesen kisebb volt” – mondta Moraes.