Lenyűgöző kincseket találtak Cipruson

Különleges sírokra bukkantak a ciprusi Lárnakánál fekvő Tekész Khalá Szoultánasz nevű mecset közelében – számol be az Arkeonews. A nyughelyek egy bronzkori metropoliszon kívül helyezkednek el. A Göteborgi Egyetem kutatói szerint a sírok a Földközi-tenger térségében valaha talált leggazdagabb nyughelyek közé tartoznak, és értékes betekintést nyújtanak az ókori város történetébe.

A sírokban talált leletek arra utalnak, hogy az érintettek fontos pozíciókat töltöttek be a közeli metropoliszban, amely időszámítás előtt 1500 és 1300 között jelentős kereskedelmi csomópont volt. Peter Fischer és kollégái úgy vélik, királysírokat találtak, bár a város pontos hatalmi berendezkedése bizonytalan. Az elhunytak minden bizonnyal meghatározó szerepet töltöttek a főként rézkereskedelemre szakosodott település kormányzásában.

Az 50 hektáros bronzkori városon kívül feltárt nyughelyek felszín alatti kamrákból állnak, melyek közül némelyik akár 4-szer 5 méteres is lehet. A svéd kutatók 2010 óta végeznek ásatásokat a környéken, a mostani sírok viszont leletanyaguk mennyisége és minősége miatt kiemelkedőek.

A két nyughelyben több mint 500 teljes leletet tártak fel, sok tárgyat nemesfémből, drágakövekből, elefántcsontból és kiváló minőségű kerámiából készítettek. A leletek mintegy felét más kultúráktól importálták, az arany és az elefántcsont például Egyiptomból származott, de a Baltikumból érkezett borostyán is előkerült.

A sírokat magnetométerek segítségével fedezték fel, ezek a műszerek a mágneses tér mérésére alkalmasak, és akár két méter mélyen lévő struktúrákat is detektálni tudnak. A csapat hatalmas üregeket mutatott ki, ezeken a helyeken aztán feltárások kezdődtek.

Az egyik sírban egy nőt és egy mellé temetett egyéves gyermeket találtak. Több nyughelyből ékes diadémok kerültek elő, ezeket férfiak és nők is viselték. Egy kiváló minőségű nyakéket is felfedeztek, amelyet Egyiptomban készíthettek a XVIII. dinasztia idején – ebben a korban olyan híres uralkodók éltek, mint amilyen Ehnaton. Bronzfegyverekre is bukkantak, némelyiknek elefántcsontból volt a berakása.