Lenyűgöző, 1600 éves mozaikot találtak

Jodi Magness, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem régésze és nemzetközi csapata egy kifinomult mozaikra bukkant az izraeli Hukkok 1600 éves zsinagógájában – számol be a The Jerusalem Post, amely felvételeket is közölt. A vizsgálatok alapján az alkotás a kései római korban, időszámítás szerint 400 körül készülhetett.

A főbejárat közelében fekvő mozaikon körben héber felirat olvasható, amelyet arámi is kiegészít, utóbbi a mecénás vagy a művész nevét rögzítheti. Oldalt egy-egy oroszlánpár látható, az állatok bikafejen pihentetik a mancsukat. A szegélyen zsákmányukra vadászó ragadozókat örökítettek meg, az egyes panelek a bibliai Sámson életének fontos eseményeit mutatják be.

A lelőhelyen 2022-ben egy másik panelt tártak fel, azon a Bírák könyvének jelenetei, maguk a bírák, illetve Debóra és Jáel elevenedik meg. A zsinagógában 11 éve folyik az ásatás, a munka során számos további izgalmas lelet került elő. Többek között egy olyan panelt is megtaláltak, amelyen Nagy Sándor szerepel – ez az első olyan mozaik egy ősi zsinagógában, amely nem bibliai jelenetet ábrázol.

A leletekből az is kiderült, hogy az épületet a 14. században felújították. A korszakban egy utat alakítottak ki, amely Kairótól Damaszkuszig húzódott, Hukkok ezen út mentén feküdt, ami minden bizonnyal növelte jelentőségét.

A mostani régészeti szezon befejezését követően a nemzetközi csapat átadja a helyszínt az Izraeli Régészeti Hatóságnak és a Zsidó Nemzeti Alapnak. A cél az, hogy a zsinagógát turisztikai látványossággá alakítsák.