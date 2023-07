Több mint száz ókori sírt találtak Gázában

A Gázában tavaly felfedezett, 2000 éves római kori temetőben dolgozó régészek legalább 125 újabb sírt találtak – számol be a The Jerusalem Post. A nyughelyek többségéből nagyrészt még ép csontvázak kerültek elő, de két ritka, ólomból készült szarkofágot is feltártak.

A palesztin régió egykor fontos kereskedelmi csomópont volt, az ókori egyiptomiaktól a Bibliában ábrázolt filiszteusokon és a rómaiakon át a keresztekig sokan használták a területet. A múltban pénzhiány miatt a régészek jellemzően visszatemették a felfedezett leleteket, a francia támogatások viszont az utóbbi időkben sokat segítettek. Tavaly februárban egy egyiptomi finanszírozású lakásépítési projekt során bukkantak a temetőre.

„Ez az első alkalom Palesztinában, amikor egy 125 sírból álló temetőt fedeztünk fel, és ez az első alkalom Gázában, amikor két ólomból készült szarkofágot is találtunk” – mondta Fadel Al-A’utul, az École biblique et archéologique française de Jérusalem munkatársa. A két koporsó közül az egyiket szőlők, a másikat delfinek képei díszítik.

A’utul szerint további támogatásokra van szükség, hogy meg tudják őrizni a különleges lelőhelyet. A szakember abban bízik, hogy az ókori temető idővel turisztikai látványossággá válhat.