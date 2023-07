Apró, ókori kutya maradványaira bukkantak

Egy, a római korból származó kutya csontjait tárták fel Angliában – számol be a BBC. A kutatók Wittenham Clumps dombjainál végeztek ásatást, amikor előkerültek az 1800 éve elpusztult, mintegy 20 centiméter magas állat maradványai.

A leleteket egy ókori villa romjainál találták meg, a komplexumban egy tehetős család élhetett. A kutya az egyik legkisebb korabeli eb, amelynek csontjait az Egyesült Királyságban valaha felfedezték, a példány valószínűleg egy szeretett házi kedvenc volt.

A csontokra az Earth Trust jótékonysági szervezet székhelyénél bukkantak a DigVentures régészei egy közösségfinanszírozású feltárás keretében. „Bár lehetséges, hogy ezt a kutyát vadászatra használták, tudjuk, hogy a rómaiak a birodalom más részein is elkezdtek kis testű kutyákat tenyészteni, illetve háziállatként tartani” – mondta Hannah Russ zooarcheológus, aki részt vett a maradványok elemzésében. Az egyed méretei kicsik, lábai pedig görbék voltak, ez alapján házőrzőnek, ölebnek vagy házi állatnak tűnik.

Maiya Pina-Dacier, a DigVentures munkatársa szerint a feltárt villát egy viszonylag gazdag római család használta, akiknek egy gazdaságuk is volt. A család számos munkaállatot, köztük juhász- és terelőkutyákat tartott, és mint kiderült, egy aprócska kutyusuk is volt. A lelőhelyen tárgyak, köztük egy bross és egy rézből készült karkötő is előkerült, ezeket az Earth Trustnál fogják kiállítani.