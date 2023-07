Megtalálták Nero császár elveszett színházát

Sikerült megtalálni annak a, Nero császár korából származó, színháznak a romjait, amelyet a kutatók eddig csak forrásokból ismertek – számol be a The Guardian. A maradványok a Vatikántól pár lépésre, egy leendő Four Seasons szállodánál fedezték fel.

A római régészek 2020 óta végeznek ásatásokat mélyen a Palazzo della Rovere falakkal körülvett kertje alatt a freskókkal díszített reneszánsz épület tervezett felújításának részeként. A Szent Péter térre vezető széles Via della Conciliazione mentén található komplexum egy régi vatikáni lovagrendnek ad otthont, a rend a helyszínt egy szállodának adja bérbe azzal a céllal, hogy pénzt gyűjtsön a Szentföldön élő keresztények számára.

A jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend főkormányzója, Leonardo Visconti di Modrone a felfedezést bejelentő sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a helyszínt elfoglaló szállodalánc a Four Seasons. A hírek szerint a hotel várhatóan a Vatikán 2025-ös jubileumára nyitja meg kapuit, amikor a becslések alapján mintegy 30 millió látogató és zarándok fog Rómába érkezni.

A szakértők szerint a lelőhely a Római Birodalom korától a 15. századig nyújt betekintést a város történetébe. A felfedezések között 10. századi színes üvegpoharak és kerámiadarabok is akadtak, amelyek külön izgalmasak, mert ebből a periódusból nagyon keveset tudni Rómáról. Marzia Di Mento, a projekt vezető régésze elmondta, hogy korábban csak hét üvegkelyhet találtak a korszakból, a mostani ásatások során viszont további hét került elő.

A régészek márványoszlopokat és aranylemezzel díszített vakolatot is találtak, amiből arra következtettek, hogy az ókori római polihisztor, idősebb Plinius szövegeiben említett Nero színháza valóban ezen a helyszínen, a Tiberis partján állt. Az építmény császári színház volt, előkelő személyek látogatták.

A kutatók az elmozdítható leleteket egy múzeumba szállítják, a színház romjait pedig az ásatások befejezése után visszatemetik.