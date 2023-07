Női harcos maradványait rejtette egy ősi éves sír

Genetikai vizsgálatnak vetették alá annak a személynek a maradványait, akit több mint 2000 éve temettek el a délnyugat-angliai Scilly-szigetekhez tartozó Bryheren – számol be az Arkeonews. Az elhunytat bronztükörrel, egy értékes karddal és más izgalmas tárgyakkal együtt helyezték nyugalomra.

A sírt 1999-ben tárták fel, miután egy gazda véletlenül rábukkant, és régóta zajlik a szakmai vita arról, hogy egy férfi vagy egy nő számára készült-e. A nyughely egy tőrt és egy pajzsot is rejtett, amelyek férfiakhoz köthetőek, viszont a tükör, egy bross és egy napszimbólum is előkerült, ezek inkább egy nőre utalnak.

A legújabb eredmények azt mutatják, hogy a vaskori sír egy nő maradványait őrizte. Dr. Sarah Stark, a Historic England munkatársa szerint a felfedezéssel jobban megérthetik a korabeli Brit-szigeteken élő nők szerepét. „Bár a sírokban talált tárgyak szimbolikájáról sosem tudhatunk mindent, a kard és a tükör kombinációja arra utal, hogy ez a nő magas státuszú volt a közösségén belül, és vezető szerepet tölthetett be a helyi hadviselésben, megszervezve vagy vezetve a rivális csoportok elleni rajtaütéseket” – mondta a szakértő. Mint hozzátette, ez azt sugallja, hogy a nők a véltnél nagyobb szerepet játszhattak a harcokban.

A csapat a vizsgálathoz egy olyan módszert használt, amellyel az X- és Y-kromoszómához kötődő fehérjéket lehet kivonni. Dr. Glendon Parker, a Davisi Kaliforniai Egyetem kutatója szerint 96 százalékos bizonyossággal állapították meg, hogy ez elhunyt nő volt.

A tükrök a vaskorban egyébként a harcosokat is segíthették, akár jelzéshez is felhasználhatták őket. A tárgyaknak emellett jelképes funkciójuk is lehetett.