Több ezer éves nyakláncot találtak

Forrás: Alarashi et al - PLOS ONE, CC-BY 4.0

Egy friss tanulmányban Hala Alarashi, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács munkatársa és kollégái egy különleges, újkőkori nyakláncot írnak le – számol be a Heritage Daily. A lelet egy gyermek sírjából került elő a jordániai Badzsánál.

A lelőhely az egyik legnagyobb neolitikus falu Jordánia területén, a település időszámítás előtt 7000 környékén jött létre, és mintegy 600 ember lakta. A helyiek állattartással egészítették ki vadászó-gyűjtögető életmódjukat.

A most bemutatott ékszer egy nyolcéves gyermek számára készült. A dísz több mint 2500 színes kőből és kagylóból áll, de két borostyángyöngy, egy nagy kőfüggő és egy finoman vésett gyöngyházgyűrű is tartozik hozzá. A tárgy mára szétesett, az elemzés alapján viszont eredetileg egyetlen, több sorból álló egységet alkotott. A vizsgálat részeként a kutatók az ékszer rekonstrukcióját is létrehozták, amelyet a Petrai Múzeumban állítottak ki.

A lelet az egyik legkifinomultabb és legkorábbi neolitikus dísztárgy, amelyet valaha megtaláltak. A felfedezés betekintést enged a látszólag magas státuszú korabeliek temetkezési szokásaiba. Úgy tűnik, a térség egykori lakói távoli vidékekről származó anyagokhoz is hozzáfértek, és igen ügyes mesterek voltak. A csapat szerint a nyaklánc kidolgozottsága ellenére nem csere- vagy kereskedelmi céllal készült, hanem inkább a gyermek temetésének részét képezte, és a kor kulturális gyakorlatairól árulkodik.