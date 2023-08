Lopott kincseket adott vissza Amerika

Több mint 200 régészeti kincset, köztük etruszk vázákat és ókori római érméket adott vissza az Egyesült Államok Olaszországnak – számol be a The Art News. Az elrabolt műtárgyak közül többet a manhattani kerületi ügyészség foglalt le az év elején, a leletek között van egy időszámítás előtt 335-ből származó pugliai kratér típusú edény is.

Az olasz csendőrség lopott műkincsekkel foglalkozó részlege augusztus 11-én számolt be a kincsek átadásáról. A leletek illegális eredetét egyértelműen sikerült igazolni az amerikai segítséggel zajló nyomozás során. A műtárgyakat az 1990-es években amerikai múzeumoknak és magángyűjtőknek adták el.

Olaszország az utóbbi években komoly erőfeszítéseket tesz ellopott műkincsei visszaszerzéséért. Az év elején az olasz hatóságok egy bukott kereskedelmi céggel, a Symesszal folytatott, 17 éven át tartó jogi csatározást követően 750 régészeti leletet foglaltak le, amelyek becsült összértéke 12 millió euró. A Symest 2023 májusában számolták fel.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok több, törvénytelenül elhozott műkincset is visszaadott Olaszországnak. Januárban például különböző helyszínekről ellopott tárgyakat, köztük egy Herculaneumból elvitt freskót, valamint bronz mellszobrokat vittek vissza, egyes szakértők szerint ugyanakkor a leletek között hamisítványok is vannak.