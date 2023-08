Maja emberáldozat maradványaira bukkantak

A Mexikói Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) csapata egy emberáldozatot és egy jáde gyűrűt tartalmazó nyughelyre bukkant – számol be a Heritage Daily. A leletek El Tigre, azaz Itzamkanac maja városban kerültek elő.

El Tigre a középső preklasszikus korban (időszámítás előtt 600-300) alakult ki, és egészen a spanyol hódítás utánig, 1557-ig létezett. A várost acaláni maják lakták, egyes feljegyzések szerint Hernán Cortés parancsára itt végezték ki Cuauhtémocot, az aztékok utolsó szabad uralkodóját.

A legújabb ásatásokon egy, a fő piramistemplomtól nyugatra található platformot vizsgáltak. A helyszínen különböző anyagedényeket találtak, az egyikben pedig egy hajlított testhelyzetben lévő emberáldozat maradványait fedezték fel. A csontok elemzése alapján az érintett egy serdülő volt, aki a késő klasszikus korban (időszámítás szerint 600-800) halt meg.

A régészek egy jáde gyűrűt is megtaláltak. A jáde ritka és értékes anyag volt az európai hódítás előtti Közép-Amerikába, az anyag nagyrészt elit árucikknek számított, és komoly szimbolikus jelentőséggel bírt. A jáde a naphoz és a szélhez kapcsolódott, de jelképesen az élethez és a halálhoz is, ezért szertartások során is használták.