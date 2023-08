Fiatal férfi szobrára bukkantak egy ősi szentélynél

Egy önálló, meztelen, fiatal férfit ábrázoló szobrot, egy úgynevezett kouroszt találtak egy ókori, görögországi Apollón-szentélyben – számol be a Heritage Daily. A lelet Deszpotikó kis, lakatlan, a Kikládokhoz tartozó szigetén került elő. A földdarab északnyugati részén végzett ásatások során korábban egy késő archaikus kori szentélyt találtak, amelyet Apollónnak, a görög és római mitológia istenének, a művészetek, az íjászat és a férfi szépség urának szenteltek.

A szentélyt a klasszikus és hellenisztikus korszakban többször átépítették. A komplexumhoz egy oltár is tartozik, ahol 2015-ben a régészek Apollón nevét tartalmazó feliratokkal ékesített kerámiatöredékeket találtak.

A görög kulturális minisztérium sajtóközleménye szerint a közelmúltban végzett munkálatokon egy kourosz került elő, a hasonló szobrok nem ritkák az Apollón-szentélyeknél. A kourosz megnevezés jellemzően előkelő származású ifjakra utal, akik egy beavatási ünnepség révén beléphettek a férfiak közé. E rítusok időszaka Apollón, a legnagyobb kourosz hónapja volt.

A szobroknak több funkciójuk is volt, némelyik lehetett magának Apollónnak az ábrázolása, míg másokat sírkövekként vagy áldozatoknak állított emlékekként használták. A most feltárt alkotás időszámítás előtt 480 körül készült, és pároszi márványból faragták. Az ásatáson egyéb kouroszok töredékeit és más maradványokat, köztük edények darabjait is felfedezték.