Kétezer éves gyerekcipőt találtak

Egy jó állapotban fennmaradt, 2000 éves gyerekcipőt találtak a Salzburg közelében fekvő georgenbergi bányában, Dürrnbergben – számol be a Heritage Daily, amely felvételt is közölt a leletről. A bochumi Német Bányászati Múzeum és a Leibniz Geoforrások Kutatómúzeum 2001 óta végez régészeti kutatásokat a területen. A környéken évezredek óta bányásznak kősót, Dürrnbergben korábban vaskori, törzsi települések nyomaira bukkantak.

A közelmúltban feltárt cipő a bánya magas sótartalmának köszönhetően konzerválódott, ilyen körülmények között nem szaporodnak a leleteket roncsoló mikroorganizmusok. „A felfedezett cipő állapota kiemelkedő” – mondta Dr. Thomas Stoellner, a csapat tagja. A lábbeli bőrből készült, és fennmaradtak rajta a lenből vagy vászonból álló fűzők maradványai is. A tárgy az időszámítás előtti 2. századból származhat.

Dürrnbergben már korábban is találtak bőrcipőket, a gyermekcipő viszont arra utal, hogy a bányászati tevékenységnél is jelen voltak gyermekek. Az ásatások során egy fából készült lapát töredéke és egy szőrme maradványai is előkerültek.

„A szerves anyagok általában idővel lebomlanak. Az olyan leletek, mint ez a gyermekcipő, valamint az olyan textilmaradványok vagy ürülékek, mint amilyeneket Dürrnbergben felfedeztek, rendkívül ritka betekintést nyújtanak a vaskori bányászok életébe” – nyilatkozta Stoellner.