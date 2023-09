Mágikus tárgyakat találtak Izraelben

Mágiához használhatták azokat az ősi tárgyakat, amelyeket korábban fedeztek fel Izraelben, a Mekkához vezető út mentén – számol be a Heritage Daily. A leleteket az 1990-es évek végén tártak fel Eilat régiójában, ahol a Kairóból induló zarándokút áthaladt a Sínai-félszigeten.

A régészek több agyagcsörgőt is megtaláltak, bennük kis kövekkel, emellett miniatűr füstölők, színes kvarckavicsok és egy kis női figura is előkerült. Itamar Taxel, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársa, Dr. Uzi Avner, a Holt-tenger-Arava Tudományos Központ munkatársa és Dr. Nitzan Amitai-Preiss, a Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértője szerint a tárgyakat mágikus rituálékban használták, hogy betegségeket gyógyítsanak és elűzzék a gonosz szellemeket.

A felfedezés azt mutatja, hogy a korai oszmán korszakban az emberek a hivatalos vallás mellett népi varázslatokra is támaszkodtak. Ezt korabeli források is alátámasztják, a vonatkozó rituálékat a hivatalos vallási szertartások mellett naponta végezték a muszlim világban is.

A tárgyakhoz tartozó szövetmaradványok elemzése alapján a leletek Egyiptomból származnak. Ez az első alkalom, amikor ilyen nagyszámú rituális tárgyat találtak egy helyen, és még inkább egyedülálló, hogy a leletek egy ideiglenes helyszínen, nem pedig egy állandó településen voltak. A térségben található, a zarándokúthoz köthető épületek a 13-14. századból maradhattak fenn.