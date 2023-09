Az alvilág kapuját ábrázoló maja leletre bukkantak

A Mexikói Antropológiai és Régészeti Intézet (INAH) csapata egy díszített fedélre bukkant az Ek Balam maja romvárosban – számol be a Heritage Daily. Ek Balam a középső preklasszikus és a posztklasszikus kor között volt lakott, fénykora viszont már a kései klasszikus korra véget ért. A város piramis alakú templomokból, terekből, palotákból, labdapályákból és egy nagy központi fellegvárból áll. Az elméletek szerint a várost konfliktusok idején hagyták hátra.

Az akropolisz keleti magaslatán végzett ásatások során egy festett kőlapot találtak, amely egy boltozatot vagy pincét fedhetett. A fedélen egy piros U alakú szimbólum látható, amely a kutatók szerint egy barlangot ábrázol, ami a maja alvilágra utalhat.

Korábban már találtak hasonló tárgyakat a lelőhelyen, amelyek a város több uralkodójának nevét is megadták, emellett a királyi palota és az akropolisz termeinek építési idejére vonatkozó információkkal is szolgáltak. A legújabb fedélen egy kígyó feje és teste is látható, amely a villám, a kígyók, a termékenység és a kukorica maja istenével, Kawiillal hozható összefüggésbe.

Leticia Vargas de la Peña és Víctor Castillo Borges, az Ek Balam régészeti projekt igazgatói szerint a felfedezés új információkkal szolgál az akropolisz keleti, magasabban fekvő terének építőiről, valamint az építés idejéről.