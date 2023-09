Szépen faragott középkori műalkotást találtak

Forrás: University of Glasgow

Egy kora középkori, vésett kőre bukkantak a glasgow-i Govan Old Parish Church plébániatemplomnál végzett feltárások során – számol be a Heritage Daily, amely képet is közölt a tárgyról. A leleten egy harcos alakja látható.

A Govan Old Church ad otthont a Govani Kőmúzeumnak, amely a területen talált kora középkori és viking kori szobrok gyűjteménye. Az alkotások közül 30 szobor a régi walesi nyelvet beszélő britek elveszett királyságából, Ystrad Cludból származik, az egykori állam az 5-11. század között uralta a Clyde-völgyet.

Az ásatásokat a Glasgow-i Egyetem és a Clyde Archaeology végezte, a feltárás során egy harcost ábrázoló faragott követ találtak. A férfit oldalról, kerek pajzzsal és nyéllel örökítették meg, a szakértők szerint a lelet nagyjából ezeréves, és hasonlít a templomnál korábban felfedezett kövekre.

A kutatók szerint a glovani harcos a gyűjteményen belül mégis egyedülálló a stílusjegyei miatt, amelyek párhuzamokat mutatnak a pikt művészettel és a Man-szigetről származó faragványokkal. A gyűjtemény további műalkotásaira egyedi, vaskos stílus jellemző, amelyet govani iskolának neveznek, a harcost azonban finom metszésekkel alakították ki.

„Ez a stílus elgondolkodtat bennünket mind a pikt világgal, mind a Man-szigettel kapcsolatban, érdekes, hogy épp félúton vagyunk e két hely között. Govan ideális volt arra, hogy ez a két művészeti hagyomány vagy stílus találkozzon egymással” – mondta Stephen Driscoll, a Glasgow-i Egyetem munkatársa.