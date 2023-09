Elsüllyedt templomokat találtak a tengerben

Egy korábbi videó az elsüllyedt ókori városról.

Egy Ámon egyiptomi istennek és egy Aphrodité görög istennőnek szentelt templom maradványaira bukkantak a Földközi-tengerben, Alexandria közelében – számol be a The National News. A romokat Thonisz-Héraklion elsüllyedt ókori városnál találták meg egy egyiptomi-francia expedíció keretében.

A felfedezést az Európai Víz Alatti Régészeti Intézet (IEASM) jelentette be, amelynek elnöke, Franck Goddio 2000-es megtalálása óta dolgozik a helyszínen. Az Ámon-szentély hatalmas kőtömbökből áll, az építmény egy természeti katasztrófa során omolhatott össze az időszámítás előtti 2. század közepén.

A kutatók a templom kincseit, köztük rituális ezüsttárgyakat és arany ékszereket is feltártak, ezek Görögországból érkezhettek. A templom alatt oszlopokat és gerendákat észleltek, az üledék mélyén rejtőző leleteket a legújabb technikák segítségével tudták kimutatni.

A helyszínen Aphrodité szentélye is előkerült, itt bronz- és kerámiatárgyakra bukkantak. Az építmény arra utal, hogy a környékre görögök is beköltöztek, akik gyakorolhatták vallásukat. A lelőhelyen görög fegyvereket is felfedeztek, ezek zsoldosoktól származhatnak.

Thonisz-Héraklion évszázadokon át Egyiptom legnagyobb földközi-tengeri kikötője volt Alexandria időszámítás előtt 331-ben történt megalapításáig. A város földrengéseket követően került víz alá, az eseményeket cunamik is kísérték, de az elsüllyedéshez a tengerszint emelkedése is hozzájárult.

A víz alatti romvárosnál az évek során számos izgalmas lelet, köztük hajóroncsok és hatalmas szobrok kerültek elő. A legjelentősebb maradvány egy Ámon-Gereb tiszteletére emelt templom.