Rejtőző, ám vendégszerető vidék

A szván családok a középkori időkben sokszor keveredtek egymással birtokvédő harcba; olyankor lakóhelyként és erődítményként egyaránt jó szolgálatot tettek a tornyok. A szvánok egyik faluja, Ushguli – Európa egyik legmagasabban fekvő települése – ma már a világörökség része. Hegyi elrekesztettségében a szván kultúra a grúzokétól igencsak elszigetelten alakult. A szván nyelv önmagában is különleges, mert nincs írott változata. A vérbosszú véres hagyománya ugyan már a múlté, de egyes tradíciók még élnek – ilyen a rituális szakállvágás. Vendégszeretetéről is messze földön nevezetes ez a vidék. Michał

Głombiowski lengyel fotós és útikönyvíró szerint „a szvánok még a kedvességükről híres grúzokat is tízszeresen lepipálják: vendégeskedésekkel, áldomásokkal, italozással telik a napjuk”.

Ushguli falucska, körös-körül hegyek, a lankákon a középkorból maradt lakó- és erődtornyok – a georgiai

Szvanétia régió és a szván kultúra beszédes, legendás emlékei. Forrás: Getty Images

A transzkaukázusi túraösvény felső-szvanétiai szakaszát bejárók mindezt maguk is átélhetik, de a Mestiából Ushguliig vezető négynapos magashegyi túrához kell a jó állóképesség. Cserébe viszont felejthetetlen élményeket kapnak: nappal a fűrészfogas hegyek csodálatos panorámáját, este pedig a szván fogadók vendégváró hangulatát.