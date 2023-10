A templom egerétől a macskaajtóig

Aki kijárós macskát tart, annak jó eséllyel lehet macskaajtója is, amelyen át a házi kedvenc szabad akarata szerint ki-be közlekedhet. Ez régen, míg a macskákat az ember környezetének rágcsálómentesítésére tartották, talán még fontosabb volt, hisz a cica így bejuthatott az épületbe és megfoghatta az oda befészkelt egeret is.

Ez a legrégebbi, bizonyított korú macskaajtó. A bejárat az Exeteri Katedrális csillagászati órájának szerkezete mögé vezet. Forrás: Richard Gillin CC BY-SA 2.0

Ahogy volt templom egere, úgy templom macskája is: az Exeteri Katedrális mintegy 400 éves macskaajtója lehet hitelesen a legrégebbi. Miért kellett macska egy katedrálisba? A korabeli toronyóra-szerkezetet állati zsiradékkal kenték, ez pedig , akárcsak egy kamrában lévő zsíros bödön, messziről vonzotta az éhes rágcsálókat.

Az óraszerkezet ugyan nem üzemel ma már, de eredeti formájában állították helyre. Könnyen érthető, hogy elég sok állati zsiradék kellett ide kenőanyagnak, az pedig vonzotta a rágcsálókat. Forrás: Wikimedia Commons

A katedrálisban főegerészi szolgálatot teljesítő cicák feladata volt ezeket a rágcsálókat elcsípni. Az Exeteri Katedrális ma is tart macskát, a jelenkori Stapledon nevű fekete-fehér cica is átjár még azon az ajtóba vágott lyukon, melyet középkori elődei használtak.

Az Exeteri Katedrális mai főegerésze, Stapledon. A cica a világ legrégebbi macskaajtóján néz kifelé. Forrás: Exeter Cathedral

Az 1305-1437 közti feljegyzések szerint, a katedrális cicái számára elkülönített, negyedévente 13 penny-t kitevő fizetség alapján tudjuk, hogy volt olyan időszak 1363-66 közt, amikor két főegerésze volt az egyházi intézménynek, talán túl sok volt az egér? A macska fizetségét ugyan a templomgondnok kapta kézhez, ám köteles volt a macska táplálására fordítani, vagyis húst venni belőle a megfáradt egerész számára.

Ez a csillagászati óra, amelynek szerkezete mögé a katedrális főegerésze munkája során bejárt. Forrás: Wikimedia Commons

A ma is létező legrégebbi cicaajtó az északi toronyban van, a feljegyzések pedig azt tanúsítják, hogy 8 penny-t fizettek az ácsnak, aki az 1598-ban kinevezett püspök megbízásából valamikor 1598-1621 között macskaajtót vágott a fába, amelyen át a rágcsálók féken tartásáért felelős cica bejuthatott a nagy csillagászati óra mögötti térbe. Az órát magát jóval korábban, 1376-ban építették. A katedrális más ajtóin is voltak cicabejárók, ám ez az egy az, amelyről konkrétan tudni is lehet, mikor készült.

Az egerek nemcsak óraszerkezetre kent zsírt, de papírt is ettek. A képen egy 15. századi könyv megrágott lapjai láthatóak. Forrás: Chetham Library

Nem ez az egyetlen intézmény azonban, ahol szükség volt a macskák munkájára. A manchesteri, 1653-ban alapított Chetham Könyvtár egyik ajtaján szintén középkorinak tartott macskaajtó található. A könyvtárban ma is van olyan, 1478-ban Velencében nyomtatott könyv, amelynek 30 lapját valamiféle kisrágcsáló – valószínűleg egér, esetleg kölyök patkány – megrágta. A könyvtár igen közel épült Manchester folyóihoz, ez pedig gyakorlatilag garancia volt a rágcsálók megjelenésére. A könyvtár két középkori ajtajába is vágtak macskabejárót. Az épület maga 1421-ben készült és a Manchesteri Katedrális papi lakhelyéül szolgált. Azonban, mivel az itteni ajtóba vágott cicabejáró kialakításának ideje ismeretlen, ezért nem lehet rekorderré nyilvánítani.

A Chetham Library egyik bejárata, melyre macskaajtót készítettek – sajnos az utóbbi kora nem ismert, de valószínűleg elég régi lehet ez is. Forrás: Chetham Library

Közkeletű legenda, hogy a cicaajtót Newton találta fel, cambridge-i egyetemi időszakában. Azonban e történet első említése a 19. századból való, és már akkor is azzal a megjegyzéssel vetették papírra: ki tudja, igaz-e? Semmiféle nyoma nincs annak, hogy Newton macskát tartott volna. Az is teljesen biztos, hogy nem az ő találmánya, ugyanis már a nála jóval régebbi, 14. századi Canterbury mesék egyik történetében (A molnár meséje) is szerepel macskaajtó.