Mire jó a sci-fi irodalom?

A tudományos-fantasztikus irodalmat sokan még az irodalom részének se szívesen tekintik, miközben számos sci-fi szerző ma már jócskán klasszikusnak számít. A filmek, videójátékok jelentős része sci-fi, így a gyerekek mindenképp találkoznak e műfajjal, de talán nem mindegy, milyen formában. A The Conversation-ön Emily Midkiff pedagógiai kutató összegezte, miért is lehet jó egy gyereknek, ha megkedveli ezt a műfajt.

Mindeközben a sci-fi rajongói kritikusabban gondolkodnak, más szemmel néznek a tudományos vívmányokra, azok etikai összefüggéseire, és, ahogy a magyar születésű Csicsery-Rónay István sci-fi kutató fogalmaz: kialakul bennük a tudományos-fantasztikus észjárás.

Számos kutató és mérnök számolt be arról, hogy a sci-fivel való gyerekkori találkozásuk meghatározó volt a tudományhoz való viszonyukban, a tudományról, technológiáról való kritikus gondolkodás ma már része a STEM (mozaikszó: természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika) oktatásnak is.

Midkiff egy egész könyvet írt arról, milyen helyet foglalhat el a gyerekirodalomban a sci-fi. Az ehhez készült kutatásai során többek közt könyvtárosokkal és általános iskolai tanárokkal is beszélt, akik elmondták neki: a sci-fi leginkább azoknak a gyerekeknek való, akik egyébként nem szívesen olvasnak, vagy akik a fura, különös könyveket kedvelik. A kutató által meginterjúvolt könyvtárosok és tanárok negyede vallotta magát sci-fi rajongónak, és ők ezt a műfajt is az értékes irodalom részének tekintették. Azt azonban mind hozzátették: bár egyes gyerekeknek nagyon is ajánlják ezt a műfajt, közös olvasáshoz vagy más közös aktivitáshoz nem szoktak tudományos-fantasztikus művet elővenni. (Az USA-ban az egyes – nem túl hosszú – olvasmányokat közösen olvassák el és részletesen megbeszélik annak tartalmát iskolai órán.) Ezt két dologgal indokolták: nem igazán hozzáférhető gyerekek számára e műfaj, és bonyolult e művek tartalma – a legtöbben azt mondták, egész egyszerűen túl kevés sci-fi könyv készül általános iskolás korúaknak.

Ezt Midkiff ellenőrizte is néhány USA-béli általános iskola könyvtárában: a könyvek alig 3 százaléka tartozott e műfajba. 49 százalék nem fikciós könyv volt, 25 százalék fantasy, 19 százalék realisztikus regény, 5 százalék pedig történelmi regény.

A könyvkiadók és az írók is azt mondták a kutatónak, hogy egész egyszerűen a gyerekeknek szóló sci-fi nem rentábilis kiadvány, azért, mert sokan úgy vélik, hogy a gyerekeket nem is érdekli a sci-fi. Emiatt eleve kevesebb efféle könyvet írnak, adnak ki vagy terjesztenek. A gyenge választék miatt aztán a tanárok se tudnak közös, órai olvasni valót választani a gyerekek számára. Emellett volt, aki úgy gondolta, a sci-fi olyasmin alapul, amit a fiatalabb gyerekek nem tudnak még megérteni. Általános megközelítésnek tűnik, hogy a nagyobb gyerekeket ismertessék meg a tudományos-fantasztikus irodalommal.

A hazai gyerekirodalomban is voltak remek példák, olyan sci-fi műfajú könyvek, amelyek igen sikeresek voltak a gyerekek körében. Nemcsak a megboldogult Delfin könyvek sorozatának része a sci-fi, de a világirodalomnak is (ez az 1960- 70-es években elsődlegesen a szovjet, ill. szocialista irodalmat jelentette). Ide sorolható például Jules Verne számos, a gyerekek körében annak idején népszerű sci-fi témájú regénye. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a 10-13 éves hazai korosztály közel 14 százaléka sci-fi irodalom rajongója.

Midkiff megjegyezte, a saját tanítási-olvasási tapasztalatai alapján a gyerekeknek nem jelentett problémát a sci-fi megértése, és sok esetben nincs szükség komoly tudományos háttértudásra ahhoz, hogy a történetet élvezzék, s annak erkölcsi mondanivalóját megértsék. A könyvtári statisztikák arról árulkodnak, hogy a gyerekek akkor is választanak maguknak sci-fit, ha a felnőttek szerint képtelenek azt még megérteni – a vizsgált általános iskolai könyvtárakban, a kevés példány ellenére is, a legtöbbet kölcsönzött könyvek voltak a tudományos-fantasztikus művek. Midkiff számításai szerint egy sci-fi könyvet több mint kétszer akkora eséllyel fognak kikölcsönözni a gyerekek, mint bármely más műfajba tartozót. Bár maguktól is felfedezhetik a műfajt, néha nem árt a segítség. Attól ugyan egy gyerek se fog tudományos pályát választani, hogy sci-fit olvas, ám a műfaj talán elősegíti, hogy könnyebben elboldoguljon a technológia által egyre inkább átszőtt világunkban.