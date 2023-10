Középkori szerzetesek nyomában

Száz esztendő alatt egész Európában létesültek ciszterci apátságok, a szerzetesek hazánkban is megtelepedtek. A középkori Magyarországon húsz ciszterci apátságról tudunk, az elsőt Vak Béla legidősebb fia, az 1141-től 1162-ig uralkodó II. Géza király alapította Tolnában, az akkori nevén Cikádoron, a mai Bátaszék területén. (Az az épület az évszázadok során elpusztult, romjaira barokk templom épült, a feltárt maradványai ma a bátaszéki romkertben látogat-hatók.) Későbbi uralkodóink is alapítottak ciszterci apátságokat, közülük a legtekintélyesebb a pilisi volt (marad-ványai Pilisszentkereszt mellett ma is láthatók). Ennek több úgynevezett filiáléja is létesült, ezek egyike a bélapátfalvi apátság. Jóllehet ez utóbbi is erősen megsínylette a történelem viharait, a templom – a középkori ciszterci apátsági templomok közül egyedüliként – megmaradt. Noha országos jelentőségű műemlékről van szó, amelyben késő román és kora gótikus stílusjegyeket is felfedezhetünk, a templom élő vallási helyszín is.