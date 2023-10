Lelőhelyek ezrei rejtőzhetnek Amazónia mélyén

Amazónia hatalmas esőerdejére hajlamosak vagyunk érintetlen vadonként gondolni, pedig a régiót régóta alakítják az emberek. Egy új, LiDAR-ról (távérzékelési technológia) készült tanulmány megerősíti az emberi jelenlét fontosságát: az adatok szerint több ezer lelőhely várhatja a feltárást az Amazonas vidékén – számol be a Science.

A lézer alapú LiDAR forradalmat hozott a régészetben, a technológiával a kutatók képesek rejtett struktúrákat észlelni. A módszerrel már korábban is észleltek különböző, emberi tevékenységhez köthető maradványokat Amazónia erdeiben.

Vinicius Peripato, a Brazil Űrkutatási Intézet munkatársa ezúttal arra volt kíváncsi, hogy milyen következtetéseket lehet levonni az Amazonas-medence egészére LiDAR révén. A szakember és több mint 130 kollégája a nyilvánosan elérhető, a brazil kormány által erdővizsgálatokhoz gyűjtött adatokat elemezve összesen 5315 négyzetkilométernyi területet tudott átfésülni.

A csapat mintegy 990 korábban is ismert helyszínt detektált, de 24, eddig nem látott lelőhelyet is megtalált. Ezek között rituális helyszínek, hajdani települések és megalitikus emlékművek is lehetnek. A vizsgált adatmennyiség csupán a teljes Amazonas-medence 0,1 százalékát fedi le. A csapadék- és terepviszonyokat figyelembe véve a kutatók arra jutottak, hogy több mint 16 ezer, ember alkotta struktúra vár még felfedezésre a tágabb régióban.

Ez azt jelenti, hogy a lelőhelyek 90 százalékát még növényzet takarja, egyben bizonyítja, hogy milyen szoros a kapcsolat Amazónia és annak őslakosai között. A vizsgálat azt is felfedte, hogy ezeknél a helyszíneknél gyakoribbak lehetnek a nemesített fák, köztük a paradió, ami megkönnyítheti az észlelést.