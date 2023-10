Háziállatok a magyar háztartásokban

Mint kiemelik, a több mint 1000 válaszadóból álló, súlyozott, reprezentatív mintán alapuló kutatás szerint a leggyakoribb „otthon” tartott állat a kutya: négy állattartó háztartás közül háromban található meg. A másik kiemelkedő gyakoriságú állat a macska, amelyet minden második állattartó háztartásban tartanak. A közleményben kiemelik, kutya, macska, vagy mindkettő megtalálható a magyar háztartások 71 százalékában. Hozzáteszik, hogy a magyar lakosság fontosnak tartja az állatvédelmet, egytől tízig tartó skálán az állatvédelem 7 pontot kapott.

Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője a közleményben kiemeli, az eredmények feldolgozása még tart, de az már most látható, hogy a magyar emberek csaknem háromnegyede lakik olyan háztartásban, amelyben él valamilyen állat, így az állattartás jelentős társadalomformáló tényezőnek tekinthető, ezzel párhuzamosan pedig az állatorvosok társadalomban betöltött szerepe is tovább erősödik.

Hozzáteszi, eddig nem rögzítették például a macskatartó háztartások arányát Magyarországon, amely jelen kutatás alapján 37 százalék. Érdekesség, hogy a korábbi kutatások szerint a kutyatartó háztartások aránya 2018-ban 36 százalék volt, míg a 2023-as adatok szerint már 56 százalék.

Vetter Szilvia szerint a kutatás önbevallás alapú módszertana miatt tartalmazhat torzításokat, mivel előfordulhat, hogy egy-egy válaszoló nem a valóságnak megfelelő választ ad. A kutatás eredménye a hibahatárt is figyelembe véve egyértelműen arra utal, hogy igen jelentős azon kutyák száma, amelyek kötődnek ugyan egy-egy háztartáshoz, viszont a hivatalos nyilvántartásokban, statisztikákban nem jelennek meg, például azért, mert nincs bennük chip, nem viszik állatorvoshoz őket, oltatlanok, illetve tápot sem vásárolnak nekik. Mindez pedig komoly állatjólléti – és természetesen embervédelmi – kérdéseket vet fel.