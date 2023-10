Egy 2200 éves dobókockára bukkantak a sziléziai Samborowice kelta lelőhelyén – számol be a Science in Poland, amely fotót is közölt. Ez az eddigi legősibb ilyen típusú tárgy, amelyet Lengyelországban találtak.

A kelták az időszámítás előtti 2-4. században jelen voltak Dél-Lengyelország egyes területein. Samborowicénél 11 éve zajlanak az ásatások, a helyszínen egykor egy település feküdt. Jacek Soida, a Sziléziai Múzeum régészeti osztályának kurátora szerint az idei feltárási szezon kuriózuma a valószínűleg az időszámítás előtti 2. század fordulójáról származó kocka, a tárgy csontból vagy agancsból készült, és hosszúkás.

Az ilyen kockák esetében kisebb az esély, hogy valamelyik rövidebb oldalukra essenek, ezért a hosszabbik részekre általában magasabb értékeket vittek fel. „Voltak azonban kivételek ez alól a szabály alól, és a samborowicei kocka esetében ezeket az oldalakat csak a két legmagasabb értékkel, öttel és hattal jelölték. Nem tudjuk biztosan, hogy hamisítványról van-e szó, vagy a tárgyat egy ma már ismeretlen játékhoz használták-e” – nyilatkozta a szakértő.

Hasonló kockák elsősorban Alsó-Ausztria, Csehország és Morvaország lelőhelyeiről ismertek, kisebb településeken ritkábban fedezik fel őket. Samborowicénél idén még egy különleges lelet került elő: egy vasból készült, díszes csat, amellyel ruhadarabokat zárhattak össze. Mivel a tárgy a múltban tűzbe került, olyan réteg alakult ki rajta, amely megóvta a korróziótól.

A régészek két további épületmaradványt is felfedeztek, ezekben kézimunkát végezhettek az itt lakók. Mivel a lelőhelyen zajló ásatások rendszeresek, számos önkéntes segít a munkában, még Lengyelországon kívülről is szoktak érkezni ide a kelta kultúra iránt érdeklődők.