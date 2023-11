Továbbra is fosztogatják Afganisztán kincseit

Hiába tett ígéretet a tálib kormány az afganisztáni örökség védelmére, továbbra is fosztogatják a lelőhelyeket az országban – számol be a Science. A Chicagói Egyetem régészei a közelmúltban mesterséges intelligencia segítségével elemeztek műholdképeket, az eredmények alapján legalább három tucat helyszínt továbbra is rabolnak. A lelőhelyeken már a 2021. augusztusi tálib hatalomátvétel előtt is problémát okoztak a műkincstolvajok.

Noor Agha Noori, az Afganisztáni Régészeti Intézet korábbi igazgatója és a Berlini Szabadegyetem jelenlegi doktorandusza szerint a hatalomra kerülésük óta a tálibok tettek bizonyos lépéseket a régészeti lelőhelyek védelme és a csempészet megakadályozása érdekében. Ugyanakkor továbbra sem adottak az egyértelmű irányelvek és jogszabályok a kulturális örökség megsértőinek szankcionálására.

A legújabb felmérés az Afgán Örökség-feltérképezési Partnerségből fejlődött ki, az eredeti, az amerikai kormány által támogatott projekt 2015-ben indult. Afganisztán régészetileg rendkívül gazdag, a híres selyemút is áthaladt a mai ország területén.

Gil Stein, a Chicagói Egyetem munkatársa csapatával afgán szakértőkkel közösen hozott létre egy régészeti térképet műholdképek alapján. Az adatokat mesterséges intelligenciával fésülték át, amely 2021-ig több mint 29 ezer lelőhelyet azonosított.

A munka során a szakemberek felfedezték, hogy számítógépes eszközük a feldúlt helyszínek észlelésére is alkalmas. A vizsgálat legújabb lépéseként 162 olyan lelőhelyet elemeztek, amelyeket 2018 és 2021 között bizonyosan fosztogattak, a kutatók szerint ezek közül 37-nél a tálib hatalomátvétel után is folytatódtak a rongálások.

Azt nem tudni, hogy a fosztogatásokban közvetlenül részt vesznek-e a tálibok, az azonban biztos, hogy egyes helyeken a tolvajok fizetnek az elvitt műkincsek után a helyi vezetőknek. A jelenlegi afgán kormány a múltban nyilvánosan elítélte a régészeti lelőhelyek fosztogatását, és kezdeményezte az afganisztáni Nemzeti Múzeum újbóli megnyitását, valamint egyes műemlékek és kulturális helyszínek védelmét vagy helyreállítását.