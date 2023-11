Így lett trombitaművészből idegenvezető

Duncsák Krisztina Ungváron született, már kisgyermekként is a trombita volt a kedvenc hangszere, majd 19 évesen a lengyel határ melletti Lemberg (Lviv) városába költözött, hogy a zeneművészeti egyetemen folytassa tanulmányait. Itt tanult meg ukránul, ma már hat nyelven beszél. Az egyetemen talált rá a szintén zenész férjére is, akivel együtt aztán évekkel később Portugáliába költöztek.

,,Sok mindent köszönhettem a zenélésnek: klasszikus műveltséget, a páromat, azt, hogy fiatalon láthattam a világot. Magánemberként biztosan nem juthattam volna el ennyi fantasztikus helyre. Több, mint negyven országban jártam, nem is tudnám felsorolni, merre. Rengeteg kalandos fellépésünk volt, de talán a legnagyobb élményeim egyike mai napig az, amikor Abu-Dzabiban a legdrágább szállodában lakhattunk, és aranyozott csokit ettünk – mondja Krisztina nevetve.

„Szimfonikus zenekarban játszottam már az egyetem ideje alatt is. Amolyan haknizás ez, ahogy a zenészek nevezik. Imádtam, amikor jött egy felkérés, kifizették az utat, mi pedig mentünk. Persze volt hátulütője is a dolognak, sajnos nagyon limitált szabadidőt kaptunk. Márpedig szívem szerint már akkor is úgy utaztam volna, hogy saját magam ki tudjam fizetni a költségeimet, és ne mondja meg senki, hogy hol, mennyi időt tölthetek.”

Krisztina végül egy koncertnek köszönhette, hogy lassan 16 éve megismerte Portugáliát. A férjével Lisszabonban léptek fel, az Aidát játszották a mai Altice Arénában, a napjaikat pedig az édesanyjánál töltötték, aki évek óta a portugál fővárosban élt, mint cukrász. Huszonkét évvel ezelőtt a luzitán vendéglátás nem volt még annyira fejlett, mint ma, kellett a jól képzett munkaerő, a külföldi szakemberek pedig tudásuknak köszönhetően igen keresettek lettek. Végül, ahogy édesanyja, Krisztina is beleszeretett Portugáliába, és párjával úgy döntött, ideköltöznek.

Forrás: Duncsák Krisztina archívuma

„Ez alatt a pár nap alatt rájöttünk, hogy mi is Portugáliában akarunk élni. Művészlélek vagyok, itt pedig szabadnak éreztem magam. Mind a kettőnket elbűvölt az itteni életvidámság, a sok mosoly, és az emberek nyitottsága, szeretete. Akkor határoztuk el, hogy amint lehet, visszajövünk, és végleg letelepedünk.

Akkoriban még vízumot kellett igényelnünk, úgyhogy tanulóként érkeztünk. Rögtön beiratkoztunk a Coimbrai Egyetemre, ami a világ kilencedik legrégibb egyeteme, itt egy éven át portugálul tanultunk.

Mivel Coimbra egy kisebb város, könnyű volt befogadni, ráadásul az egyetem fúvós zenekarában, a TUNA-ban is játszottunk, hétvégenként felléptünk velük, így pénzt is kerestünk a tanulás mellett. Ebből fizettük az albérletet meg az ebédjeinket. Gyakran töltöttük az időnket a portugálok körében, rengeteg kedvességet és segítséget kaptunk tőlük. Hála istennek anyu is a közelben volt, rá is számíthattunk mindenben – meséli Ktrisztina.”

Az egyetem után Krisztina továbbra is játszott különféle zenekarokban, de zenetanárként is vállalt munkát Dél-Portugáliában. Végül a család Lisszabonban kötött, ekkor már megszületett a két gyerekük is. Krisztina napközben tanított, esténként szimfonikusokkal lépett fel, egyre gyakrabban kellett a kicsiket bébiszitterre vagy az édesanyjára hagynia.

Krisztina ma már gasztroblogot is vezet Forrás: Duncsák Krisztina archívuma

„A próbák és a fellépések sokat kivettek belőlem. Lelkiismeret-furdalásom volt, a gyerekek mellett akartam lenni, ezért úgy döntöttem, abbahagyom a zenei karrieremet. Nem kompromisszum volt, tényleg úgy éreztem, váltanom kell. Belefáradtam a folyamatos zenélésbe, a megannyi próbába, és titkon volt egy dédelgetett álmom is. Mindig szerettem utazni, szerepelni, kommunikálni, a kultúráért és történelemért pedig külön odavagyok. Készítettem egy Facebook oldalt, ahol a napi életemről és az ország érdekességeiről posztoltam, hogy ha már itt élek, akkor hadd mutassam be a magyaroknak Portugáliát. Nagy lett az érdeklődés, így egyre hangosabban megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne, ha idegenvezetőként dolgozhatnék.

Persze nem ment egyből, hiszen a szakmát meg kellett tanulnom, ráadásul a működés engedélyekhez kötött, de ma már a saját vállalkozásomat vezetem. Nem féltem belevágni, mert hittem benne, első perctől fogva éreztem hogy ez nagyon testhezálló feladat.

Tíz éve vagyok a magyarok Portugáliában élő idegenvezetője, ezalatt az idő alatt többször érdeklődtek nálam, nem szervezek-e esküvőt. Eredetileg erre nem gondoltam, de beadtam a derekamat végül, volt olyan rendezvény, amelyre negyven fő utazott el Magyarországról.

Ráadásul épp egy hete indítottam el a legújabb projektemet, az Idegenvezető Akadémiát, ahol a hozzám hasonló pályaváltókat avatom be ennek a szakmának a szépségeibe és az árnyoldalaiba is” – avat be Krisztina tevékenységeibe.

Igyekszik minden túráján újat mutatni. Ahogy magyarázza, vannak a tipikus útvonalak, ezek amolyan pipák, amit kötelezően látni kell egy adott városban. De amikor olyan visszatérő vendégei érkeznek, akik akár már hét alkalommal is utaztak vele, úgy építi fel a közösen töltött időt és a programokat, hogy azok mindenkinek különlegesek és újak legyenek. Bár a munkája miatt megannyi szegletét látta ennek a rendkívül változatos országnak, egyik legkedvesebb helye Sintra mellett Óbidos, ami az UNESCO világörökség része. A várfallal körbevett ókori város igazi kis ékszerdoboz, tele virágokkal, fehér házakkal, ahol megállt az idő.

Sintra, az egyik legnépszerűbb kirándulóhely. Forrás: Duncsák Krisztina archívuma

„Rengeteg emberrel találkozok a munkám a során. Gyakran viszek csoportokat és nagyon sokan megkeresnek egyedi, barangoló magántúrák miatt is. Nagyon vegyes az, hogy milyen utazók vagyunk mi, magyarok. Rengeteget számít a korosztály, de akár az is, hogy az ország melyik részéből érkeztek a vendégek. Egy biztos, a magyarok szeretik a virágokat, a jó falatokat.

A híres 28-as villamos szakaszán, Lisszabonban. Forrás: Duncsák Krisztina archívuma

Külföldön élni, letelepedni, és otthon is érezni magunkat nagyon nagy munka, nem egyszerű megtalálni azt az országot a világban, amely minden kritériumnak megfelel. Én szerencsésnek mondhatom magamat. Hogy később mi lesz? Most azt mondom, szeretnék még 9 évet aktívan dolgozni, utána egy fél évre vagy egy teljes évre hátizsákkal körbejárni a világot a férjemmel együtt. Akkor már a gyerekek is egyetemre mennek, kirepülnek.

Bízom benne, hogy ez az önmagunkra fordított idő nem jelenti majd a vállalkozás hanyatlását. De pont ezért dolgozom most olyan keményen, hogy ennek az alapját letegyem. Hiszek abban a mondásban, hogy ember tervez, Isten végez. Próbálom én is így élni a mindennapjaimat, örülni minden sikernek és jónak, ami adatik” mondja búcsúzóul Krisztina.