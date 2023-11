Ősi lakomák helyszínére bukkantak

Egy új tanulmány alapján a spanyolországi Casas del Turuñuelo nevű lelőhelyen a vaskorban nagyszabású állatáldozásokat és lakomákat tartottak – számol be a Heritage Daily. A helyszín a Tartessos-kultúrához kapcsolódik, egy olyan néphez, amely a helyi bronzkori populációk fejlődésével alakult ki az Ibériai-félsziget délnyugati részén.

A kutatók 52 feláldozott állat 6770 csontját elemezték zooarcheológiai, tafonómiai és mikrorétegtani módszerekkel, emellett datálták is azokat. A feláldozott állatok között rengeteg ló, néhány szarvasmarha, sertés és egy kutya is volt. Valamennyi áldozatot három egymást követő szakaszban mutatták be, a korai periódusokban többnyire ép tetemeket, míg a harmadik szakaszban a lovak kivételével feldolgozott maradványokat helyeztek el erre, ami a rituálét kísérő esetleges étkezésre utal.

Az állatokat egy olyan épületben találták meg, amelyet az időszámítás előtti 5. század végére datálnak. Ekkoriban mind az épületet – amelyet szándékosan leromboltak –, mind az áldozati állatokat egy 6 méter magas sírgödör alá temették. A helyszín lezárásának nyomai a Tartessos-kultúra hanyatlásáról árulkodnak.

María Pilar Iborra Eres, a Valenciai Konzerválási, Restaurálási és Kutatási Intézet munkatársa és kollégái szerint a leletek azt sugallják, hogy Casas del Turuñuelónál éveken keresztül használták különböző áldozati gyakorlatokra, és a kifejlett állatok tudatos kiválasztására. A helyszín más lelőhelyektől a nagyszámú feláldozott ló miatt különbözik, az itt feltárt maradványok hozzájárulnak a vaskori Európa áldozati gyakorlatainak jobb megértéséhez.