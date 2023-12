Ötezer éves gátakat fedeztek fel

Nagyjából 20 ősi, feltételezhetően gátként használt struktúra romjaira bukkantak az UNESCO Világörökség oltalma alá tartozó kelet-kínai Liangcsunál – számol be a Global Times. Vang Ningjüan, a Csöcsiang Tartományi Örökségvédelmi és Régészeti Intézet munkatársa szerint a nemzeti kínai régészeti projektnek köszönhetően sikerült feltárni a liangcsui romok három fejlődési fázisát.

Az újkőkori Liangcsu-kultúra története három fő szakaszra osztható, lelőhelyeinek egy jelentős része Liangcsu város környékén koncentrálódik. A korai periódusra előkelő női sírok jellemzőek, később azonban a férfiuralom vált meghatározóvá.

