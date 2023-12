Íme egy tökéletes telefon a fotózáshoz (X)

A különböző specifikációjú okostelefonok alapjaiban írták át a fotózás szabályait, persze nagyon nem mindegy, milyen készüléket választunk. Ebből – és sok más egyéb szempontból – kiváló döntés az új, Xiaomi 13T sorozat.

Lenyűgöző fotózási élmény

A Xiaomi 13T és Xiaomi 13T Pro legfőbb érdekessége képalkotás szempontjából a Leicával való partnerség. Az együttműködés révén közösen fejlesztett, professzionális optika, Summicron lencsék kerültek a készülékekbe, így a sorozat a Leica kamerák esszenciáját megragadó Authentic Leica Imagery szolgáltatásokkal büszkélkedhet.

Az új telefonokkal akár professzionális felvételek is készíthetőek, a készülékek portré- és tájfotók létrehozására a legalkalmasabbak. A sorozat kétféle, eredeti Leica fényképezési módot kínál: Leica Authentic Look és Leica Vibrant Look – mindkét mód igen látványos, a színeket természetesen, erős kontrasztokkal és árnyalatokkal adja vissza, megelevenítve a Leica jellegzetes stílusát.

A rendszerhez hat egyedi filter is elérhető, ahogy a Xiaomi 13 Ultrából már ismert fényképezési módok is, amelyekkel többek közt a színtónust és a textúrát állíthatjuk előre. A képalkotás terén a Xiaomi ProFocus is kiemelt jelentőségű, ennek segítségével a gyors mozgások is káprázatos részletességgel örökíthetőek meg. Technikát illetően nem is kell több egy jó természetfotóhoz.

A Xiaomi 13T és Xiaomi 13T Pro nemcsak a képalkotásban, hanem a vizuális megjelenítésben is kimagasló: a 6.67″-os, 144 Hz képfrissítésű, 1.5K-s CrystalRes AMOLED kijelző kristálytisztán, elképesztő részletgazdagsággal, vibráló színekkel mutatja meg a tartalmakat. A Xiaomi 13T sorozat 68 milliárd szín megjelenítésére képes, és HDR10+ kompatibilis.

Kimagasló gyorstöltés

Ami a teljesítményt illeti: a Xiaomi 13T Pro-nál egy csúcskategóriás MediaTek 9200+, a Xiaomi 13T-nél pedig egy MediaTek Dimensity 8200-Ultra lapkaegység dolgozik odabent. Előbbi készüléknél Wi-Fi 7-et, utóbbinál Wi-Fi 6-ot kapunk Bluetooth 5.4 szabvánnyal és természetesen NFC-vel. A Xiaomi 13T 8 GB (256 GB tárhely), a Xiaomi 13T Pro 12 GB (512 GB tárhely) memóriával érhető el.

Ahogy már megszokhattuk, a gyártó ezúttal is komoly hangsúlyt fektetett a gyorstöltésre: mindössze 5 perc alatt a Xiaomi 13T Pro 36%-os, a Xiaomi 13T pedig 21%-os szintre tölthető fel. Egyébként a 100%-os töltöttségi szint a Xiaomi 13T Pro-nál a Xiaomi 120W HyperCharge töltéssel 19 perc, a Xiaomi 13T-nél 67W turbótöltéssel 42 perc alatt érhető el.

Az új telefonok dizájnja a Xiaomi 13 sorozat klasszikus stílusán alapul, a készülékek kék és fekete színben érhetőek el, a két variáció viszont nem pusztán árnyalatában tér el. Az Alpine Blue modell hátlapja prémium, puha és finom tapintású Xiaomi BioComfort vegán bőrből készült, ami kényelmes fogást tesz lehetővé. A Black modellnél ezzel szemben a luxust idéző, elegáns megjelenésen van a hangsúly: a hátlap itt fényes üveg.

A szép külsőhöz és a megbízható belsőhöz strapabíróság is társul. A Xiaomi 13T sorozat IP68 besorolású, tehát ehhez mérten víz- és porálló.

Végezetül a két készülékhez járó felhőszolgáltatásról is érdemes beszélni: a telefonok felhasználói hat hónapon át 100 GB Google One igénybevételére jogosultak, ami jelentősen megkönnyítheti az adattárolást. Sőt, a Xiaomi 13T sorozat tulajdonosai három hónapon át a YouTube Premium szolgáltatását is élvezhetik, így reklámok nélkül használhatják a YouTube-ot és YouTube Music alkalmazást.