Lenyűgöző mérnöki tudásról árulkodik egy kőkori építmény

Egy régészekből, geológusokból és történészekből álló csapat új tanulmányában megállapította, hogy a Spanyolországban található mengai dolmen a neolitikum egyik legnagyobb mérnöki teljesítménye – számol be a Phys.org. A szakértők a legújabb technológiák segítségével elemezték az ősi, sziklák felhasználásával emelt nyughelyet.

A mengai dolmen nagyjából 5700 éves, és Európa egyik legnagyobb ismert megalitikus építménye. A struktúrát egy domb tetejébe építették be nagy méretű kövek felhasználásával. A sziklák közül a legnagyobbak több mint 100 tonnásak. A kutatók most közelebbről is megvizsgálták a halom építéséhez használt kövek összetételét, azt, hogy honnan származnak, és hogy miként szállították őket.

A csapat petrográfiai (kőzettani) és rétegtani elemzést végzett, amelyek kimutatták, hogy a kövek többnyire kalkarenitből állnak. José Antonio Lozano Rodríguez, az Alcalái Egyetem munkatársa és kollégái szerint egy ilyen puha kőzettípust nehéz lett volna sérülés nélkül szállítani, ami bizonyos fokú mérnöki precizitásra utal.

A nagy kövek mozgatása és elhelyezése komoly tervezést és mérnöki munkát igényelhetett, különösen a zárókő esetében, amelyet a kamra tetejére tettek. Az érintett szikla körülbelül 150 tonnát nyom, az ekkora kövek elhelyezése állványok és kötelek használatát követelhette meg, szállításukhoz pedig sík utakra lehetett szükség.

A sírt egyébként gondosan tájolták, helyzete a közeli hegyekhez igazodik oly módon, hogy a kamra belsejében összetett fénymintázat jöjjön létre. A korabeli mesteremberek azt is felismerték, hogy ha a kamra széleinél egymásba illesztett köveket helyeznek el, azzal elvezethetik a vizet.