Lenyűgöző római kori leleteket találtak Splitben

Forrás: Universal Images Group via Getty Images

Lenyűgöző felfedezést tettek azok a szakértők, akik a horvátországi Split Városi Múzeumának restaurálásában vettek részt – számol be az Arkeonews. A földszinten dolgozva, egy lift beépítése során az épület alatt római kori fürdőkre és mozaikokra bukkantak.

Split nagyon komoly történelmi múlttal büszkélkedhet. A friss felfedezések Diocletianus helyi palotájának korából származnak.

A Spliti Városi Múzeum a Papalić család egykori reneszánsz palotájában (16. század) található. A kutatók eleinte kisebb felfedezésekre számítottak, aztán jött a szenzáció, a római kori medencék és a mozaikok. A szakértők ráadásul egy korabeli padlófűtési rendszer, illetve olaj- és szőlőprések maradványait is feltárták.

Nebojša Cingeli, a Neir cég régészeti kutatásainak vezetője szerint a helyi medencék és ciszternák arról árulkodnak, hogy egykor termálfürdők helyezkedtek el a palota északi részén. A kutatók évekig azt feltételezték, hogy itt Diocletianus személyes őrségének és személyzetének laktanyái, illetve gyakorlóterei feküdtek.

A Spliti Városi Múzeum rendkívül különleges, hiszen több réteg is látható benne az ókortól egészen a 20. századig. A tervek szerint a most feltárt termeket restaurálást követően a nagyközönség számára is megnyitják.